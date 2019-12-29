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برلمان

التجمع: نؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات المقبلة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:03 م
عبد الناصر قنديل،
عبد الناصر قنديل، أمين عام مساعد حزب التجمع
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معتز الخصوصى/ عدسة عز حسين
قال عبد الناصر قنديل، أمين عام مساعد حزب التجمع أننا لابد أن نبدأ حديثنا بالتأكيد على دعم الدولة المصرية فى جميع حقوقها التاريخية فى حصتها من مياه النيل فى مواجهة أزمة سد النهضة.

وأشار قنديل خلال كلمته فى جلسة الحوار الوطنى للأحزاب المصرية بمقر حزب مستقبل وطن اليوم أن حزب التجمع يدعم اختيار نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات ، متمنيا ان يكون هناك توافق سياسي على هذا النظام بهدف تمثيل كافة طوائف المجتمع بشكل عادل.

وتابع أمين عام مساعد حزب التجمع : اختيار نظام القائمة النسبية غير المشروطة يستلزم تعديل عدد من مواد الدستور ، حتى تجرى الانتخابات المقبلة بهذا النظام الانتخابى.

واستطرد: لابد ان نتفق على اجندة زمنية محددة للتوصل لصيغة موحدة بين الأحزاب السياسية حول النظام الانتخابى الأمثل فى الانتخابات المقبلة.

واختتم: سنناضل حتى يتم الاستجابة لمطلبنا باجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وان لم يتحقق مطلبنا سنشارك فى كل الانتخابات المقبلة ، مطالبا الدولة بأن ترعى الحوار الوطنى بين الأحزاب السياسية وتعمل على تنفيذ توصياتها.
التجمع: نؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات المقبلة
التجمع: نؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات المقبلة
التجمع: نؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات المقبلة
التجمع: نؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات المقبلة
التجمع: نؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات المقبلة
التجمع: نؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات المقبلة
التجمع: نؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات المقبلة
التجمع: نؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات المقبلة
التجمع: نؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات المقبلة
التجمع: نؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات المقبلة
التجمع: نؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات المقبلة
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