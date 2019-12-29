تعرف على أنشطة المعهد الفلكي للأطفال والأنشطة المجتمعية





وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المعهد يعمل على إقامة متحف علمي به جميع الأجهزة التاريخية ليشهد زيارات من طلاب المدارس إلى جانب زيارتهم للمعهد والتي يشرح لهم خلالها معنى الزلازل وحالة حدوثها.



وأضاف أن الطلاب الزائرين للمعهد يصبحون على دراية بكيفية التصرف سواء في المدرسة أو المنزل في حالة حدث زلزال كذلك بعض الظواهر الفلكية مثل الكسوف والخسوف ورؤية الهلال ويقومون بطرح الاسئلة الخاصة بمناهجهم.



وتابع: "لدينا لجان لخدمة المجتمع يتم خلالها تنظيم محاضرات التوعية للجمهور حيث يوجد بعض المراكز التي تقدم معلومات حول المياه الجوفية ومخاطرها ومحاضرات وبرامج للتوعية المجتمعية في تخصصات الفلك، ويوجد تواصل مع مؤسسات العمل المدني بمختلف المناطق، كما شهد المعهد مؤخرا تعاونا جديدا مع برنامج جامعة الطفل الذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي" .

وشدد الوزير على ضرورة التعاون بين المعهد وجامعة الطفل من خلال تنظيم رحلات علمية للطلاب للتعرف على المعهد وإمكانياته وقدرته العلمية والدور المجتمعي والعلمي المهم الذي يقدمه لخدمة المجتمع، فضلا عن مشاركة المعهد فى برامج جامعة الطفل.وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المعهد يعمل على إقامة متحف علمي به جميع الأجهزة التاريخية ليشهد زيارات من طلاب المدارس إلى جانب زيارتهم للمعهد والتي يشرح لهم خلالها معنى الزلازل وحالة حدوثها.وأضاف أن الطلاب الزائرين للمعهد يصبحون على دراية بكيفية التصرف سواء في المدرسة أو المنزل في حالة حدث زلزال كذلك بعض الظواهر الفلكية مثل الكسوف والخسوف ورؤية الهلال ويقومون بطرح الاسئلة الخاصة بمناهجهم.وتابع: "لدينا لجان لخدمة المجتمع يتم خلالها تنظيم محاضرات التوعية للجمهور حيث يوجد بعض المراكز التي تقدم معلومات حول المياه الجوفية ومخاطرها ومحاضرات وبرامج للتوعية المجتمعية في تخصصات الفلك، ويوجد تواصل مع مؤسسات العمل المدني بمختلف المناطق، كما شهد المعهد مؤخرا تعاونا جديدا مع برنامج جامعة الطفل الذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي" .

عقد مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اجتماعا ظهر اليوم الأحد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د.جاد القاضى رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.