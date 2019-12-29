AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على أنشطة المعهد الفلكي للأطفال والأنشطة المجتمعية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:30 م
المعهد القومى للبحوث
المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية
Advertisements
نهلة الشربيني
عقد مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اجتماعا ظهر اليوم الأحد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د.جاد القاضى رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وشدد الوزير على ضرورة التعاون بين المعهد وجامعة الطفل من خلال تنظيم رحلات علمية للطلاب للتعرف على المعهد وإمكانياته وقدرته العلمية والدور المجتمعي والعلمي المهم الذي يقدمه لخدمة المجتمع، فضلا عن مشاركة المعهد فى برامج جامعة الطفل.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المعهد يعمل على إقامة متحف علمي به جميع الأجهزة التاريخية ليشهد زيارات من طلاب المدارس إلى جانب زيارتهم للمعهد والتي يشرح لهم خلالها معنى الزلازل وحالة حدوثها.

وأضاف أن الطلاب الزائرين للمعهد يصبحون على دراية بكيفية التصرف سواء في المدرسة أو المنزل في حالة حدث زلزال كذلك بعض الظواهر الفلكية مثل الكسوف والخسوف ورؤية الهلال ويقومون بطرح الاسئلة الخاصة بمناهجهم.

وتابع: "لدينا لجان لخدمة المجتمع يتم خلالها تنظيم محاضرات التوعية للجمهور حيث يوجد بعض المراكز التي تقدم معلومات حول المياه الجوفية ومخاطرها ومحاضرات وبرامج للتوعية المجتمعية في تخصصات الفلك، ويوجد تواصل مع مؤسسات العمل المدني بمختلف المناطق، كما شهد المعهد مؤخرا تعاونا جديدا مع برنامج جامعة الطفل الذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للبحوث الفلكية يحذر من النظر للشمس اليوم بداية من 2:35 ظهرًا

معهد البحوث الفلكية: التنسيق مع الجامعات والمدارس للتوعية بالظواهر الطبيعية والزلازل

البحوث الفلكية: نتواصل مع الخارج لتبادل المعلومات حول الزلازل

البحوث الفلكية يوضح حقيقة غرق الدلتا بمياه البحر المتوسط

هل تغرق الدلتا وتدخل مصر حزام الزلازل.. رئيس البحوث الفلكية يجيب.. لقاء خاص

المعهد الفلكي: في انتظار حدوث ظواهر جديدة في ديسمبر

ترشيحاتنا

حكم مشاهدة التلفاز .. الإفتاء: حرام في هذه الحالة

مؤسس المخابرات القطرية يطالب بالحجر على تميم .. تفاصيل

فضيحة للإخوان من السودان .. تسجيل مسرب يكشف كيف خانوا دولهم

كلاكيت رابع مرة.. وقفة رمضان تشعل أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك.. فيديو

أفقد امرأة النطق.. احذري كريم تفتيح البشرة يصيب بأمراض خطيرة

طعنهما سائق أوبر.. القبض على المتهمين بسرقة وخطف فتاتين فى التجمع الاول | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش

قرار عاجل من النائب العام بشأن السائق المتسبب فى حادث تصادم بورسعيد

محدش خلف غيركم | نجمات يتعرضن للشتائم لإخفاء وجوه أبنائهن.. صور