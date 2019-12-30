جهاز حماية المستهلك يفرض ضوابط جديدة على أوبر وكريم.. تعرف عليها

اوبر وكريم





اوبر مصر



careem egypt

uber egypt







وقال الجهاز عبر الصور المرفقة أن هناك ضوابط تتعلق بحماية السائقين والركاب وضوابط لحماية الأسواق ذات الصلة وأخري لحماية الحق في دخول السوق وتشجيع الاستثمار وضوابط للابتكار ، يمكن التعرف عليها من خلال الصور المرفقة :







اوبر مباشر

كريم مباشر

uber مباشر





أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر من خلال مجموعة من الصور عن الضوابط الجديدة على شركتيفي مصر بسبب صفقة الاندماج المقررة بين الشركتين في السوق المحلي ضمن الصفقة العالمية للاستحواذ من أوبر على كريم.