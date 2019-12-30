جهاز حماية المستهلك يفرض ضوابط جديدة على أوبر وكريم.. تعرف عليها

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر من خلال مجموعة من الصور عن الضوابط الجديدة على شركتي اوبر وكريم في مصر بسبب صفقة الاندماج المقررة بين الشركتين في السوق المحلي ضمن الصفقة العالمية للاستحواذ من أوبر على كريم.
اوبر مصر
careem egypt
uber egypt
وقال الجهاز عبر الصور المرفقة أن هناك ضوابط تتعلق بحماية السائقين والركاب وضوابط لحماية الأسواق ذات الصلة وأخري لحماية الحق في دخول السوق وتشجيع الاستثمار وضوابط للابتكار ، يمكن التعرف عليها من خلال الصور المرفقة :
اوبر مباشر
كريم مباشر
uber مباشر
uber مباشر