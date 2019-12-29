الكونفدرالية .. التعادل السلبي يحسم مباراة نواذيبو ورينجزر في مجموعة بيراميدز والمصري

سيطر التعادل السلبي على مباراة فريقي إف سي نواذيبو الموريتاني وضيفه إينوجو رينجزر النيجيري، في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة نواكشوط، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وبتلك النتيجة، رفع الفريقان، رصيدهما إلى نقطة واحدة، ليحافظ رينجرز، على موقعه في المركز الثالث، بفارق الأهداف، عن نواذيبو الموريتاني، الذي حل رابعًا.



وحقق فريق بيراميدز قبل هذه المباراة الفوز أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن المجموعة ذاتها.



ارتفع رصيد بيراميدز عند 9 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد المصري عند 6 نقاط، في المركز الثاني.