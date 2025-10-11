وزير الري: 90% نسبة الانتهاء من مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وجود العديد من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، بالتعاون مع الجانب الياباني، مثل إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، حيث تم الانتهاء من التنفيذ بنسبة حوالي 90% حتى الآن.

وأشار إلى أنه شهد على الطبيعة بدء إجراءات إزالة السد المؤقت ومرور المياه من خلال بوابات قنطرة حجز الإبراهيمية في 2 أغسطس الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني هيروسي ماسايوشي، قبيل انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه.

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون المتميز بين مصر واليابان، والذي يمتد لسنوات طويلة.. مشيرا إلى الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة للحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ، والذي عقد خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، وحرص مصر على استمرار التعاون بين البلدين خلال الفعاليات الدولية القادمة.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف مشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، واستعراض الأنشطة التي تمت مثل تنفيذ صوبات زراعية، وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين في محافظات: كفر الشيخ والمنيا وقنا، وتدريب المهندسين والمزارعين، وإجراء تقييم لمدى التحسن في حالة الري.

كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، بهدف إنشاء إطار للحوار المشترك للتعامل مع تحديات قطاع المياه في ظل تغير المناخ.

فيما استعرض الوزير أبرز محاور تطوير المنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتحقيق مستهدفاتها.. مشيرا إلى حرص مصر على التعاون مع الجانب الياباني للاستفادة من الإمكانات التكنولوجية المتقدمة لدى الجانب الياباني، بما يتناسب مع المزارع المصري، والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية في مجال تحلية المياه، في ظل سعي مصر للاستفادة من التحلية منخفضة التكلفة للاستخدام في الإنتاج الكثيف للغذاء.

من جهته، أكد نائب الوزير الياباني على العلاقات الطيبة التي تربط مصر واليابان، لاسيما في مجال الموارد المائية.