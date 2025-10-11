قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية
مظاهرات في أوسلو دعما لغزة قبيل مواجهة النرويج وإسرائيل في تصفيات المونديال.. صور
الإصلاح والنهضة: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ويؤسس لواقع جديد في المنطقة
قمة شرم الشيخ المرتقبة.. نواب وأحزاب: مصر تثبت ريادتها في دعم السلام الإقليمي
قبيل "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يلتقي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي
58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير
تفاصيل حصرية من غزة بعد قرار وقف إطلاق النار.. فيديو
بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم
مقتل شخص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق شرم الشيخ: مصر في حالة نشوة.. وتل أبيب خارج الصورة
من الانسحاب حتى إعادة الإعمار.. تعرف على تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: 90% نسبة الانتهاء من مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وجود العديد من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، بالتعاون مع الجانب الياباني، مثل إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، حيث تم الانتهاء من التنفيذ بنسبة حوالي 90% حتى الآن. 

وأشار إلى أنه شهد على الطبيعة بدء إجراءات إزالة السد المؤقت ومرور المياه من خلال بوابات قنطرة حجز الإبراهيمية في 2 أغسطس الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني هيروسي ماسايوشي، قبيل انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه.

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون المتميز بين مصر واليابان، والذي يمتد لسنوات طويلة.. مشيرا إلى الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة للحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ، والذي عقد خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، وحرص مصر على استمرار التعاون بين البلدين خلال الفعاليات الدولية القادمة.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف مشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، واستعراض الأنشطة التي تمت مثل تنفيذ صوبات زراعية، وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين في محافظات: كفر الشيخ والمنيا وقنا، وتدريب المهندسين والمزارعين، وإجراء تقييم لمدى التحسن في حالة الري.

كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، بهدف إنشاء إطار للحوار المشترك للتعامل مع تحديات قطاع المياه في ظل تغير المناخ.

فيما استعرض الوزير أبرز محاور تطوير المنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتحقيق مستهدفاتها.. مشيرا إلى حرص مصر على التعاون مع الجانب الياباني للاستفادة من الإمكانات التكنولوجية المتقدمة لدى الجانب الياباني، بما يتناسب مع المزارع المصري، والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية في مجال تحلية المياه، في ظل سعي مصر للاستفادة من التحلية منخفضة التكلفة للاستخدام في الإنتاج الكثيف للغذاء.

من جهته، أكد نائب الوزير الياباني على العلاقات الطيبة التي تربط مصر واليابان، لاسيما في مجال الموارد المائية.

وزير الموارد المائية قناطر ديروط الجديدة الوكالة اليابانية الدكتور هاني سويلم ديروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

محمد العرابي: الرئيس السيسي نجا بالمنطقة والقضية الفلسطينية بعد محاولات تفكيك

غزة

محلل استراتيجي أمريكي: الواقع الآن بغزة لحظة فارقة في تاريخ المنطقة

غزة

وزير فلسطيني: 300 ألف وحدة سكنية مدمرة و85% من شبكة الطرق

بالصور

سعره صادم.. روبوت صيني قادر على الحمل والولادة بديلًا عن الأمهات

تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة
تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة
تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة

تحذير للأهالي.. الإفراط في تناول البطاطس المقلية يهدد حياة الأطفال بمخاطر خطيرة

أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال

إهماله يسبب أمراضا خطيرة .. اعرف أعراض ارتفاع هرمون الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية أصيلة بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد