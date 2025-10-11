ربنا ينتقم منها.. والدة أطفال دلجا: لو عدموها 7 مرات مش هيبرد ناري

أحالت محكمة الجنايات أوراق المتهمة بقتل أطفال قرية دالجا بمحافظة المنيا إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامها، وذلك بعد جلسات استماع مطولة كشفت تفاصيل الجريمة التي هزت الرأي العام.

وقالت والدة ضحايا أطفال دلجا عقب صدور الحكم، إنه أعاد لها جزءا من حق أبنائها، معبرة عن شكرها للقضاء بقولها: «شكرًا للقضاء العادل، الحكم برد نارنا».

وأضافت الأم في بث مباشر لـ صدى البلد: «قبل القبض على المتهمة كنت حاسة إنها هي اللي قتلت أولادي، المتهمة خربت بيتي ودمرت حياتي وربنا ينتقم منها، ولو اتعدمت 7 مرات مش هيبرد ناري، حسبي الله ونعم الوكيل فيها».

https://www.facebook.com/reel/1358745719114140

وكانت قد استأنفت اليوم السبت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين علي نجيده، واحمد محمد نصر وعمرو ناصيف طاحون وسعيد عبد الجواد رئيس النيابة وامانة سر احمد سمير وعادل امام سيد، ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بقرية دلجا بمركز ديرمواس للمرافعة، ومناقشة طلبات الدفاع وضم تقرير من كلية الزراعة حول طبيعة المادة السامة من عدمه، ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين ومرافعة النيابة العامة وتفريغ الكاميرات حسب طلب الدفاع.