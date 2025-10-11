وسط بكاء وصراخ الأم.. تشييع جثامين 3 شقيقات في المنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية كفر شنوان بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثامين 3 شقيقات أطفال لقوا مصرعهن مختنقين ببخار السخان أثناء استحمامهن.

وأدى الأهالي، صلاة الجنازة على الصغار من مسجد السلام بالقرية وسط حالة من الصراخ والبكاء والانهيار لأم الأطفال، وتم تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة في القرية وسط حالة من الموت بين الجميع من أبناء القرية.

وتلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام شقتهم بقرية كفر شنوان.

وبالانتقال تبين مصرع كل من “ إهداء.ح ” 10 سنوات وشقيقتها مودة 5 سنوات وهدى 8 سنوات.

وتبين من التحقيقات الأولية وفاة الأطفال نتيجة اختناق الغاز أثناء استحمامهن داخل حمام منزلهم حيث وجدتهم الأسرة فاقدات الوعي داخل بانيو منزلهن.

وبنقلهن إلى المستشفى تبين وفاتهم نتيجة اختناق بالغاز، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.