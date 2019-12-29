انخفاض في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس ليلة رأس السنة





ويسود الثلاثاء المقبل طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهار يكون شديد البرودة ليلًا.



ومن المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الغربية للبلاد، ومن المتوقع أن تقل الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما أن الرياح معتدلة خلال أيام الاحتفال برأس السنة".



ونصح خبراء الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية وخاصة أثناء الليل لأن فارق درجات الحرارة بين العظمى والصغرى بين 9 و10 درجات.



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس ليلة رأس السنة انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين.