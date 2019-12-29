الطريق طويل.. تعليق يورجن كلوب بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول، فوزًا صعبًا على ولفرهامبتون بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد فى الجولة الـ20، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.



وقال الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، بعد نهاية المباراة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لـ "ليفربول": "لقد كانت مباراة قاسية بالفعل..وهذا ليس مستغربًا مع فريق يلعب برتمٍ عالٍ في السنوات الأخيرة مثل وولفرهامبتون، كانوا يقومون بتهديدنا بشكلٍ مستمر عبر الهجمات المرتدة لكننا دافعنا جيدًا ونجحنا في التسجيل".



وعن غضب مدرب ولفرهامبتون على الحكم قال : "يبدو أن نونو لم يكن راضيًا عن قرار اـVAR على الأرجح في كرة الهدف، لقد رأيت أنها اصطدمت بكتف آدم لالانا وتفاجأت من مراجعة الفار للقطة ولكن بعد ذلك تم اتخاذ القرار والذي أشعرني بنوع من الارتياح".



وعن تصدر ليفربول بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي قال : "لن تختلف نظرتي للأمور عما كانت عليه قبل المباراة لأن أمامنا طريق طويل لنقطعه".



وخاض ليفربول 19 جولة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وحقق الفوز في 18 مباراة، بينما تعادل في مباراة واحدة أمام مانشستر يونايتد.



ويواصل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، متفوقًا على ليستر سيتي الوصيف بفارق 10 نقاط، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي الثالث، بينما تجمد وولفرهامبتون في المركز رقم 7 برصيد 30 نقطة.