ديفيد مويس.. خبرة تدريبية في الدوريات الأوروبية

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بشكل رسمي قبل قليل عن تعاقده مع المدير الفني الاسكتلندي ديفيد مويس خلفا لمانويل بيليجريني.





خلال مسيرته الكروية، لعب بشكل أساسي كقلب دفاع، ومثلَ العديد من النوادي منها سلتيك وكامبردج يونايتد وبريستول سيتي وشروزبري تاون ودنفرملاين أتليتيك وبريستون نورث إند.





بدأ ديفيد مويس مسيرته التدريبية مع نادي بريستون نورث إند ثم تولى قيادة إيفرتون، كان قد حقق 113 فوزا و 58 تعادلا و 63 خسارة بإجمالي 234 مباراة، وأصبح معروفا على نطاق واسع لمهاراته في التدريب.





كما كانت لديه فترة تدريب ناجحة جدا في إيفرتون، وشغل موقع التدريب لأكثر من عقد من الزمن قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد كخليفة للسير أليكس فيرجسون.





ومع ذلك، وعلى الرغم من محاولاته، إلا أن أداء النادي كان ضعيفا، مما أدى إلى إقالته في غضون 10 أشهرٍ فقط ، وخلال مسيرته، درب نادي ريال سوسيداد في الدوري الإسباني ونادي سندرلاند ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لفترات قصيرة من الزمن.





بداية مويس الفعلية كانت عام 1980 مع نادي سيلتك الأسكتلندي، حيث لعب 24 مباراة في الدوري وفاز بالبطولة، ثم انتقل الى نادي كامبريدج يونايتد الإنجليزي، ولكن إساءة زميله في الفريق روي ماكدونو إلى معتقداته الدينية والمشاكل بينهما أدت الى انتقاله إلى نادي بريستول سيتي في عام 1985.





لعب لشروزبري تاون في 1987-1990، وسجل 11 هدفًا في 96 مباراة، ثم سجّل 13 هدفا في 105 مباراة لدنفرملاين أثليتيك في 1990-1993، بعد فترة قصيرة، انتقل إلى هاميلتون أكاديميكال، ثمّ انتقل إلى بريستون نورث إند في عام 1993 وأنهى مسيرته عام 1999 في هذا النادي.





قضى ديفيد مويس الغالبية العظمى من مسيرته المهنية في التحضير لمركز المدرب، ومنذ سن الثانية والعشرين، حصل على شارات التدريب ودرس تقنيات المدربين.





بدأ مسيرته التدريبية باستلام النادي الرديف لبريستون نورث إند المتعثر في يناير 1998، ليحل مكان جاري بيترز.





مع البقاء في نفس الفريق، صعد ببريستون إلى دوري الدرجة الأولى في موسم 2000-01. وعلى الرغم من عدم صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ خسر أمام بولتون واندرارز في المباراة النهائية 3-0، لكنّه وقع عقدا جديدا لمدة خمس سنوات مع النادي بعد شهرٍ واحد، إلا أنه غادره لتولي مسؤولية تدريب إيفرتون في نهاية الموسم التالي.





في موسم 2005-2006، فشل ايفرتون في التأهل الى بطولةٍ أوروبية، وعانى من الهبوط في وقت مبكر، لكنّه تمكن من الحصول على المركز الحادي عشر مع مجموعةٍ كبيرةٍ من اللاعبين الجدد، منها صفقة نقلٍ قياسيةٍ أخرى لأندرو جونسون.





احتل الفريق المركز السادس في الدوري في موسم 2006-2007 وحقق موسما ناجحًا للغاية في موسم 2007-08، حيث وصل إيفرتون إلى نصف نهائي كأس رابطة كرة القدم.





شهد موسم 2008-2009 أيضًا مجموعة من التعاقُدات الجديدة، أبرزها مروان فيليني مقابل 15 مليون جنيه استرليني. ساعد فيليني النادي في الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرةٍ منذ عام 1995.





وفي يناير 2010، أصبح ديفيد مويس "مدرب الشهر في الدوري الممتاز"، ولكن في وقت لاحقٍ من هذا الموسم، غاب إيفرتون عن الدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ أربع سنوات.





تولى بعد ذلك تدريب مانشستر يونايتد في 9 مايو 2013 بعد تقاعد أليكس فيرجسون. مع فوزه 2-0 على ويجان أثلتيك في درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في 11 أغسطس 2013، أصبح أول مدرب ليونايتد يفوز بالكأس في موسمه الأول.





انتقل الى الدوري الإسباني، وانضم إلى نادي ريال سوسيداد، في نوفمبر 2014 كان النادي ينافس على المركز الخامس عشر في الدوري، واستطاع مويس كسب الثناء لأنه سجل فوزا بنتيجة 3-0 على إلتشي وفاز 1-0 على برشلونة، خلافا لذلك، كانت البداية سيئةً في الموسم التالي، ما تسبب بإقالته في نوفمبر 2015.





أصبح مدرب لسندرلاند في يوليو 2016، ولكن بعد هبوط النادي إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ عشر سنوات، استقال في مايو 2017.

أصبح مدربا لوست هام يونايتد في نوفمبر 2017، ومنذ ذلك الحين لعب المباراة رقم 500 له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق الفوز رقم 200 كرابع مدرب في الدوري الممتاز.



