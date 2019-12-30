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أخبار العالم

كاتبة إماراتية تفضح مخطط الإخوان بالتعاون مع تركيا لإقامة خلافة مزعومة بليبيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:23 ص
نورا المطيري
نورا المطيري
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مصطفى كرم
كشفت الكاتبة الإماراتية نورا المطيري عن المخطط الاكبر لجماعة الإخوان في عام بإقامة خلافة مزعومة في ليبيا ودول الشرق الأوسط بالتعاون مع تركيا. 

وغردت الكاتبة الإماراتية عبر حسابها بموقع التواصل تويتر قائلة: "‏سقوط محمد مرسي، كان الضربة القاضية الموجعة للإخوان الإرهابيين ومن يدعمهم، وبداية لزوال حلم خلافة مزعومة والتي قال عنها المرشد "لن نتخلى عن استعادة الخلافة المفقودة" وقال الزنداني من الإصلاح الإرهابي: 2020 سيكون عام سيادة الخلافة الإسلامية في العالم أجمع".

وتابعت قائلة: "‏أيام على العام 2020، وأردوغان يتخبط، والإخوان يتساقطون والجيش الليبي البطل يتقدم لتحرير الأرض والإنسان من الفكر الإخواني الظلامي، والإرث العثماني المزعوم". 

وعلى الجانب الآخر ترسل تركيا عددا من الإرهابيين والجنود السوريين المرتزقة وعددا من جنودها بالدولة الليبية لمساندة حكومة الوفاق الوطني”المسيطرة على العاصمة ضد الجيش الوطني الليبي الذي يسعى لصد الهجمات الإرهابية بليبيا". 

وكان اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى الوطنى،أكد أن القوات المسلحة الليبية منذ إعلان ساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس وهى تقود معارك شرسة فى كافة محاور القتال، مشيرا إلى أنه فى الثانية عشر ظهر اليوم بدأت الاشتباكات وتقدمت القوات فى طريق المطار وسيطرت على مواقع مهمة مثل كوبرى الفروسية.
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