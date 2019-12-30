بعد توقف يومين.. بدء الرحلات البحرية بالبحر الأحمر

انطلقت اليوم جميع الرحلات البحرية بمختلف مدن البحر الأحمر، والتى توقفت على مدار يومين، وذلك اعتراضا على قرار وزارة البيئة بفرض رسوم جديدة لخروج الرحلات البحرية واعتبار جميع مناطق الغردقة كمحميات مع دفع رسوم المحميات أكثر من مرة.



وكان قد اجتمع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالعاملين بنشاط الغوص والأنشطة البحرية، وذلك لبحث حل لأزمة توقف الرحلات البحرية اعتراضا على سداد رسوم زيارة محميات البحر الأحمر، الذي فرضته وزارة البيئة بتحصيل رسوم قدرها 5 دولارات للأجنبي و25 جنيها للمصريين و10 دولارات على المركب الصغير، وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة، حيث اعتبروه عبئا كبيرا على تكلفة الرحلات ويقلل من الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري فى حين اعتبرت وزارة البيئة أن القرار يأتي فى إطار صون الموارد الطبيعية لحماية رأس المال الطبيعي لمصر، ومنها المحميات الطبيعية التي تم استهلاك مواردها خلال الفترة الماضية.



واحتوى محافظ البحر الأحمر موقف توقف الرحلات البحرية وقام بتحديد أماكن المحميات المقرر تحصيل رسوم مقابل زيارتها بدلا من التعميم الذي كان سيحصل رسوم من جميع المراكب التي تخرج لرحلات بحرية بالمنطقة بالبحر الأحمر باعتبارها محمية وتم التنسيق مع المحميات.



أماكن غوص وسنوركل في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر خارج نطاق المحميات الطبيعية:



أولا- منطقة الإدارة البيئية لأبو جالوم.



ثانيا- منطقة الإدارة البيئية لنبق.



ثالثا- منطقة الإدارة البيئية لرأس محمد.



رابعا- أماكن خارج نطاق المحميات الطبيعية ومناطق الإدارة البيئية:



خليج السويس:



١) دهار شعب علي.



٢) شعاب النغش.



٣) فثمة المحمودات الكبيرة.



الغردقة:



٤) عروق الطويل (عروق الجفتون).



٥) عروق مجاويش.



٦) قطعة أبو رمادة.



٧) شعاب الساحل من رأس الدشة إلى خليج أبو المخادج.



سفاجة:



٨) شعب أبو علامة.



٩) شعب أم حلحلة.



١٠) شعب الشحر.



١١) شعب أبو الكيفان.



١٢) شعاب الساحل من خليج أبو المخادج إلى كلاوي عدا المنجروف.



القصير:



١٣) قطاعي القويح.



١٤) قطعة اللسد.



١٥) شعاب الساحل من كلاوي إلى مرسي قالب عدا المنجروف.



مرسى علم:



١٦) قطاعي أبو دباب.



١٧) شعب الحمرة (الفنستون).



١٨) شعب مرسي علم.



١٩) شعب صمداي.



٢٠) شعب النكرى.



٢١) شعاب الساحل من مرسي قالب الي رأس الدرة.



حماطة:



٢٢) قطعة أبو دياب.



٢٣) قطعة مالك العود.



٢٤) قطعة الرميلة.



٢٥) عرق أبو دياب.



المنطقة الجنوبية:



٢٦) جزيرة روكي.



٢٧) شعاب السان جون.



٢٨) قطعة صالح.



٢٩) شعب أبو فنديرة.



٣٠) شعب أهوروب.



٣١) جميع شعاب الساحل من كراع الهرتواي إلي الشلاتين عدا المنجروف.

