6 كلمات كنز من كنوز العرش.. لها أسرار عجيبة



قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء ، إن كلمة سبحان الله نواجه بها كل عجيب، مضيفا أن الإنسان يدرك عجب الحياة على مستويات مختلفة منهم من لا يدرك آيات الله التي تتكرر كل يوم كالصباح والمساء ولا يرى في ذلك عجبا في حين أنها من عجب العجاب.



وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: أن من الآيات البينات التي كان ينبغي على المؤمن أن يتدبر فيها وأن يتوصل منها إلى صفات الرحمن سبحانه وتعالى {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ}.



وأشار إلى أن (سبحان الله) كلمة نقولها ننزه فيها ربنا عن كل نقيصة، وعلى ذلك فنحن نصفه بالكمال بالكمال المطلق وبالقدرة المطلقة، وعلى ذلك فنحن نؤمن بقلوبنا بوجوده وبرحمته وفضله وبتنزلات تلك الرحمة على عباده بالليل والنهار هو المحيي المميت هو الحي القيوم {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.



أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نذكرها بعد الصلاة وعد لنا ثلاث وثلاثين (سبحان الله) تمثل جزءًا من الذكر الجامع وأهل الله الذين لهجت ألسنتهم بذكر الله وعلموا الأمة كيف يذكرون ربهم أطلقوا كلمة الذكر الجامع على ما ورد في حديثين نبويين شريفين (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وردت في حديث (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) وردت في حديث آخر يذكر فيها رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنها من كنزٍ تحت العرش، التفت أيها المسلم إلى تلك المعاني الراقية لا تمر عليك مرور الكرام، ولا تجعل الإلف الذي آنسته من كثرة تكرارها على لسانك تفقدك معناها.



وأكد مفتي الجمهورية السابق أن (سبحان الله) عبارة لابد أن تعيش بها وفيها لا أن ترددها بلسانك فقط .. فإذا ما فعلت ذلك وعايشتها انقطعت علائقك بالدنيا وامتلأ قلبك نورا وكشف لك ربك من أسرار الأدب معه سبحانه وتعالى.



قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن أحد معاني لا حول ولا قوة إلا بالله ، التي قال فيها رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يتضح في قوله –تعالى- في سورة الأعراف: {أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ}.وأوضح «جمعة» في منشور له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن جملة « لا حول ولا قوة إلا بالله » كنز من كنوز العرش، وهذا ما ذكره رسول الله – صلى الله عليه وسلم- لنا؛ لأنها عنوانٌ على حقيقة يُبنى عليها كل السلوك البشري، وتُبنى عليها العقائد الصحيحة، ويُبنى عليها حسن العلاقة مع رب العالمين .ونبه أن « لا حول ولا قوة إلا بالله » تعني أنه ليس هناك حولٌ وقوة سوى حوله وقوته، وليس هناك فاعل حقيقي في هذا الكون إلا الله، مشيرًا أن الآية الكريمة المذكورة بعبارةٍ أخرى تعني : " لا حول ولا قوة إلا بالله يُبنى عليها السلوك الصحيح، وتُبنى عليها العقيدة الصحيحة، وتُبنى عليها العلاقة الحسنة بينك وبين الله".وذكر أن أكثر من 200 حكمة مهمة وجميلة لابن عطاء الله السكندري مبنية كلها على لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأنها أساس من أُسس بناء العقيدة ، فعندك تعلم أن هذه الأرض، وأن هؤلاء البشر ما عليك إلا أن تُبلّغهم فقط لا غير، فلا يحدث لك توتّر، وكراهية، وعنف.ونوه أن السبب وراء ذلك أمر الله فيهم؛ فالله – سبحانه وتعالى- إذا أراد أن يهديهم هداهم من غير طريقك، يستيقظ من النوم يجد نفسه قد اهتدى، وقد رأينا هذا، في يوم جاء فنان - كان ملحد - وعندما نزل المطار قال: أنا أريد أن أزور الأهرامات، قالوا له: ولكن الساعة واحدة بعد منتصف الليل، قال: أنا أريد أن أزور الأهرامات، أنا بأحلم بها طوال الرحلة ، فيجب أن أزور الأهرامات الأن، فأخذوه وذهبوا للأهرامات ، فنظر لها وقال: لا إله إلا الله.وواصل عضو هيئة كبار العلماء " فما علاقة الأهرامات بلا إله إلا الله؟ ولا يوجد من دعاه، ولا من كلمه-، وبعد ذلك قال: أنا أريد أن أسلم، -هذا هو أمر الله فيه،- الناس لا تصدق هذا لكن نحن رأينا ذلك بأعيننا- وذهب في اليوم التالي إلى الأزهر وأشهر إسلامه، وبدأ يقرأ في الإسلام ".واختتم أن هذا الأمر يعني: اهتدائه إلى الإسلام دون دعوة ودون قراءة، أمر الله فيه هكذا-، وحسن إسلامه، واستمر في هذا إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى، فما هذا؟ أمر الله، عندما تعرف هذه الكلمة تصبح هادئ البال في الدعوة، ولا تجعل في قلبك غلًا لأحد، فإذا لم يصدقك من أمامك، ولم يتبعك فهذا أمر الله فيه هكذا ، فانتبه إنه لا حول ولا قوة إلا بالله وأن أمر الله نافذ ، ومراده سوف يكون، ولا يكون في كونه إلا ما أراد سبحانه.