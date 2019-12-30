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اقتصاد

غرفة منتجات الأخشاب والأثاث: تخفيضات الجمعة البيضاء بدمياط تصل لـ40%

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:02 م
صناعة منتجات الأخشاب
صناعة منتجات الأخشاب والاثاث
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ولاء عبد الكريم
أشادت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أحمد حلمي، بالفكرة التي بدأتها غرفة دمياط التجارية وشعبة الأثاث بالغرفة التجارية، وذلك باطلاق مبادرة " الجمعة البيضاء " بالمحافظة " Damietta White Friday " خلال الفترة من 19 ديسمبر 2019 و حتي 4 يناير 2020 .

ودعت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، في بيان صحفي اليوم، الشعب المصري، وكل من يريد شراء اثاث ان يزور دمياط خلال تلك الفترة، و انتهاز فرصة الخصومات الحقيقية التي يقدمها صناع و تجار الأثاث بدمياط التي تصل إلى 40%، والاستمتاع برونق و جمال محافظة دمياط.

حيث إن المبادرة يشارك بها أكثر من 80 صانع علي منتجات الأثاث الدمياطي خلال أيام الخميس و الجمعة والسبت من كل أسبوع ، بالإضافة إلى التخفيضات التي ستقدمها مجموعة من الفنادق و محلات الحلويات المشاركين بالمبادرة .

وبحسب البيان الصحفي، تأتي تلك الدعوة من منطلق دعم غرفة صناعة منتجات الأخشاب و الأثاث لكافة المبادرات التي من شأنها تنشيط حركة التجارة الداخلية ، حيث تهدف المبادرة الي انعاش الحركة التجارية علي كافة الصناعات و المستويات بالمحافظة، وكذلك بالنسبة للإستمتاع بالأماكن السياحية التي تتمتع بها المحافظة من مناظر ساحرة و خلابة .
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