غرفة منتجات الأخشاب والأثاث: تخفيضات الجمعة البيضاء بدمياط تصل لـ40%

أشادت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أحمد حلمي، بالفكرة التي بدأتها غرفة دمياط التجارية وشعبة الأثاث بالغرفة التجارية، وذلك باطلاق مبادرة " الجمعة البيضاء " بالمحافظة " Damietta White Friday " خلال الفترة من 19 ديسمبر 2019 و حتي 4 يناير 2020 .



ودعت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، في بيان صحفي اليوم، الشعب المصري، وكل من يريد شراء اثاث ان يزور دمياط خلال تلك الفترة، و انتهاز فرصة الخصومات الحقيقية التي يقدمها صناع و تجار الأثاث بدمياط التي تصل إلى 40%، والاستمتاع برونق و جمال محافظة دمياط.



حيث إن المبادرة يشارك بها أكثر من 80 صانع علي منتجات الأثاث الدمياطي خلال أيام الخميس و الجمعة والسبت من كل أسبوع ، بالإضافة إلى التخفيضات التي ستقدمها مجموعة من الفنادق و محلات الحلويات المشاركين بالمبادرة .



وبحسب البيان الصحفي، تأتي تلك الدعوة من منطلق دعم غرفة صناعة منتجات الأخشاب و الأثاث لكافة المبادرات التي من شأنها تنشيط حركة التجارة الداخلية ، حيث تهدف المبادرة الي انعاش الحركة التجارية علي كافة الصناعات و المستويات بالمحافظة، وكذلك بالنسبة للإستمتاع بالأماكن السياحية التي تتمتع بها المحافظة من مناظر ساحرة و خلابة .