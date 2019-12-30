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حوادث

ضبط شخصين يسرقان البترول من خط تمويل السفن بالسويس

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:31 م
خط بترول فى الصحراء
خط بترول فى الصحراء
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مواد بترولية من خط تابع لإحدى الشركات لتمويل السفن.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس من (موظف بإحدى الشركات لتمويل السفن) بإكتشافه تركيب (2 كلبس) على خط السولار الخاص بالشركة والموازى لطريق "السويس/العين السخنة" دائرة القسم، وسرقة المنتج الخاص "سولار" منه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وذلك حال ترددهما على إحدى المدقات الجبلية بدائرة القسم، وبحوزة أحدهما (بندقية خرطوش - 2 طلقة لذات العيار- سيارة ملاكى).

وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات، أقرا بإرتكابهما للواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من الخطوط الممتدة بالمناطق الجبلية، وتصريف متحصلات السرقة بالبيع وإقتسامها فيما بينهما، كما قرر أحدهما بأن السلاح المضبوط بحوزته يستخدمه فى تأمينهما حال قيامهما بإرتكاب جرائمهما، والسيارة من متحصلات السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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