أشرف صبحى: الرئيس السيسى داعم أساسى للرياضة والشباب.. فيديو

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر تمتلك قدرات هائلة بفضل رؤية قيادتها السياسية فى بناء مصر الحديثة ، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع في خطة بناء دولة حديثة شبكة طرق .





وأضاف أشرف صبحي ، خلال حواره الخاص المذاع على فضائية "إكسترا نيوز " ، أن خطة الشبكة القومية للطرق كان مجملها 2050 ولكنها انتهت 2020 ، لافتا الى اننا نمتلك شبكة طرق جديدة تساهم فى إقامة الأحداث الرياضية الكبيرة لسهولة التنقل ، بالإضافة إلى الفنادق الضخمة تسهيلات سياحية كبيرة جدا .





وأشار إلى أن البنية التحتية لمصر أعطت فرصة لاستضافة البطولات الرياضية الكبيرة ، مؤكدا أن مصر تمتلك تكنولوجيا عالية جدا بمقومات مشرفة .





وتابع أن فى اقل من أربعة أشهر مصر استطاعت أن تبهر العالم بتنظيم كأس امم افريقيا ، منوها إلى أن الرئيس السيسى داعم أساسى للرياضة والشباب المصرى .



