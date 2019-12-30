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أشرف صبحى: الرئيس السيسى داعم أساسى للرياضة والشباب.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:03 م
اشرف صبحى
اشرف صبحى
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ريهام فيكتور
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر تمتلك قدرات هائلة بفضل رؤية قيادتها السياسية فى بناء مصر الحديثة ، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع في خطة بناء دولة حديثة شبكة طرق .

وأضاف أشرف صبحي ، خلال حواره الخاص المذاع على فضائية "إكسترا نيوز " ، أن خطة الشبكة القومية للطرق كان مجملها 2050 ولكنها انتهت 2020 ، لافتا الى اننا نمتلك شبكة طرق جديدة تساهم فى إقامة الأحداث الرياضية الكبيرة لسهولة التنقل ، بالإضافة إلى الفنادق الضخمة تسهيلات سياحية كبيرة جدا .

وأشار إلى أن البنية التحتية لمصر أعطت فرصة لاستضافة البطولات الرياضية الكبيرة ، مؤكدا أن مصر تمتلك تكنولوجيا عالية جدا بمقومات مشرفة .

وتابع أن فى اقل من أربعة أشهر مصر استطاعت أن تبهر العالم بتنظيم كأس امم افريقيا ، منوها إلى أن الرئيس السيسى داعم أساسى للرياضة والشباب المصرى .

وأكد:"أن نسب مشاهده بطوله كاس امم افريقيا تخطى مليار و 250 ك مليون مشاهد ، وأوضح ان مصر أثبتت قدرتها على تنظيم كأس امم افريقيا رغم ضيق الوقت ، مؤكدا ان حصول مصر على بطولة افريقيا تحت 23 سنة إنجاز كبير للمصريين .
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