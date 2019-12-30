مرتضى منصور ينشر فيديو لـ الخطيب يعترف فيه بوجود السحر في الملاعب





مشيرا إلى أن محمود الخطيب اعترف بوجود السحر فى الملاعب فى فيديو سابق عندما كان يروي إحدى القصص عن مبارياته الأفريقية ونفس الأمر مع عبد الحميد حسن ميدو لاعب الأهلى السابق الذى ذكر أن الأهلى يعانى من الحسد والسحر بعد إصابة محمد محمود وحمدى فتحى وسعد سمير ووليد أزارو فى منتصف الموسم الماضى.



وسخر مرتضى منصور من مسئولى الأهلى قائلا : "عندما يكون السحر فى صالحكم تعترفون به وعندما نذكره نحن تسخرون منا".





نشر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مقطع فيديو لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعترف فيه بوجود السحر الأسود فى الملاعب.وأرجع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تراجع نتائج الفريق الأبيض فى الدوري بالخسارة أمام طلائع الجيش والتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى تباعا لوجود أعمال سحر أسود لغلق الشبكة أمام مهاجمى الفريق الأبيض متهما الثلاثى ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبدالحفيظ بالوقوف وراءها .وانتقد مرتضى منصور فى الفيديو الذى نشره صباح اليوم من ينكر وجود السحر وتسخير الجن فى الملاعب رغم ذكر ذلك فى القرآن الكريم واصفا إياه بـ "الآثم" .