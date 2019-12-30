اخترق مدارس ومؤسسات حكومية وعسكرية.. فيروس الفدية يهدد العالم في 2020



وفي المملكة المتحدة خاصة تضاعف أعداد الضحايا الذين اضطروا إلى دفع الفدية بعد ابتزازهم من قبل المهاجمين من 14% إلى 28%.



وحتى شهر سبتمبر من عام 2019 وصل عدد المدارس التى تم مهاجمتها إلى أكثر من 500 مدرسة، وأحدثت الهجمات توقف كامل لأنظمة تشغيل الحاسبات، وأدت إلى خسارة تقدر بمليون دولار أمريكي.



وفي 16 ديسمبر الحالى تعرضت منشأة عسكرية أمريكية تابعة للبحرية الأمريكية إلى هجمة لفيروس الفدية، وفي سبتمبر الماضى تم إصابة موانئ أمريكية بهذه الهجمات مثل ميناء سانييجو وكذلك ميناء برشلونة.



وتترقب العديد من المدارس هذه الهجمات التى من المقرر أن تتضاعف إصابتها في 2020، كما تنبأت شركة CrowdStrike بأن عدد الهجمات سيزداد بشكل كبير في 2020.





