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تكنولوجيا

اخترق مدارس ومؤسسات حكومية وعسكرية.. فيروس الفدية يهدد العالم في 2020

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:00 م
فيروس الفدية يهدد
فيروس الفدية يهدد العالم في 2020
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ندى على
تضاعف عدد المؤسسات التى وقعت ضحايا لهجمات فيروس الفدية أو ransomware attacks في الربع الثانى من عام 2019، والتى اخترقت أجهزة أمنية ومؤسسات حكومية حتى أنها وصلت إلى المدارس أيضا.

وقد زادت هجمات فيروسات الفدية في العشر سنوات الأخيرة بشكل مقلق للغاية، وتم ابتزاز المنظمات والمؤسسات التى تعرضت للفيروس بتحويل أموال للجهة التى تقوم بالفيروس لتأمين حماية لأجهزتها.

ووفقا لبيانات صدرت حديثا هذا العام أصدرتها شركة CrowdStrike الأمريكية أنه زاد أعداد الضحايا بهذه الهجمات من 14% إلى 39%.

وفي المملكة المتحدة خاصة تضاعف أعداد الضحايا الذين اضطروا إلى دفع الفدية بعد ابتزازهم من قبل المهاجمين من 14% إلى 28%.

وحتى شهر سبتمبر من عام 2019 وصل عدد المدارس التى تم مهاجمتها إلى أكثر من 500 مدرسة، وأحدثت الهجمات توقف كامل لأنظمة تشغيل الحاسبات، وأدت إلى خسارة تقدر بمليون دولار أمريكي.

وفي 16 ديسمبر الحالى تعرضت منشأة عسكرية أمريكية تابعة للبحرية الأمريكية إلى هجمة لفيروس الفدية، وفي سبتمبر الماضى تم إصابة موانئ أمريكية بهذه الهجمات مثل ميناء سانييجو وكذلك ميناء برشلونة.

وتترقب العديد من المدارس هذه الهجمات التى من المقرر أن تتضاعف إصابتها في 2020، كما تنبأت شركة CrowdStrike بأن عدد الهجمات سيزداد بشكل كبير في 2020.

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