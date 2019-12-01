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تكنولوجيا

بسبب اختراق الخصوصية.. المدير التنفيذي لـ تويتر لا يستخدم جوجل

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:11 ص
صدى البلد
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ندى على
إذا كنت حذرا بشأن استخدام محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل"؛ بسبب خوفك من اختراق الخصوصية أو قلقك بشأن تجميع بياناتك، ربما فكرت لو أن هناك محرك بحث آخر أكثر أمانا، ولكن عليك أن تعلم انك لست الوحيد، هذا بالضبط ما فعله المدير التنفيذى لـ تويتر، جاك دوروسي.

وكشف المدير التنفيذى لتويتر في تغريدة له على الموقع أنه يفضل استخدام محرك البحث DuckDuckGo"" بدلا من جوجل.

وجاء استخدامه لمحرك البحث الذى يعتبره دوروسي أكثر أمانا ويحافظ على الخصوصية، وذلك بعد انتقادات لجوجل بتجميع بيانات المستخدمين واختراق خصوصيتهم.

وقال في تغريدته " أحب استخدام محركDuckDuckGo ، وأصبح محرك البحث الرئيسي بالنسبة لى منذ فترة الآن وهذا التطبيق أفضل كثيرا"، فيما علق القائمون على التطبيق على تغريدة دوروسي " هذا عظيم يا جاك نحن سعداء لاستخدامك تطبيقنا".

وبخلاف جوجل رفض DuckDuckGo جمع وإعطاء بيانات مستخدميه من عمليات البحث مما يعنى أن بيانات المستخدمين لن تذهب للمعلنين و بالتالى فإن المستخدمين لن تقدم لهم إعلانات مستهدفة أو نتائج بحث مخصصة.

وتوصل DuckDuckGo - حسب دراسة أجراها- إلى أن مستخدمي الهواتف الذكية من الأرجح أن يختاروا بدائل Google إذا تم عرض قائمة تفضيلات البحث عليهم عند فتح مستعرض الإنترنت الخاص بهم.

وبحسب الدراسة فإن العديد من مستخدمى هواتف الأندرويد يجهلون أنه يمكنهم تغيير محركات البحث الرئيسية لهم في هواتفهم.
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