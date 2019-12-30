شاهد.. جولة محافظ الإسماعيلية بشرق القناة

أجري اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية لمركز ومدينة القنطرة شرق لتفقد ومتابعة سير وانتظام العمل بعدد من القطاعات الخدمية والتى رافقه خلالها اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء عمر أدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق والنائب عصام منسى عضو مجلس النواب والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى للهيئة العام لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وتفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق وزيارة مصنعا لمنتجات الجبس ومشتقاته والمقام على مساحة إجمالية قدرها 24 ألف مترا مربعا بتكلفة استثمارية تصل لنحو 200 مليون جنيها وينتج نحو 12 ألف طن سنويا ويقوم بتصدير المنتج لعدد ثماني دول أفريقية.



وخلال زيارة المحافظ للمنطقة الصناعية ألتقى بعدد من المستثمرين وأصحاب المشروعات واستمع إلى مطالبهم وشكواهم التى وعد بالإسراع فى دراستها وبذل أقصى الجهود لتلبيتها فى إطار اللوائح والقوانين وبما يضمن تشجيع الاستثمار بالمنطقة.



كما شملت جولة المحافظ زيارة وتفقد موقع العمل بمشروع محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى الجارى إنشاؤها بالإضافة إلى زيارة وتفقد مشروع مجمع المنازل البدوية والبالغ إجماليها 80 منزلا ريفيا تم تحصيصها لأبناء القنطرة شرق وتوابعها.



كما تضمنت جولة المحافظ زيارة وتفقد مستشفى القنطرة شرق المركزى فى حضور الدكتور مينا حليم مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور أسامة مصطفى مدير عام المستشفى ولفيف من الأطباء والعاملين وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والمعامل والأشعة والعلاج الطبيعى وقسم غسيل الكلى والصيدلية ومخازن الأدوية وألتقى بالأطباء والممرضين والإداريين وعدد من المرضى.



وقد أشاد المحافظ بنظافة المستشفى ومستوى الخدمة الطبية والعلاجية وتوافر كافة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية وأوصى بضرورة الحرص على حسن معاملة المرضى وذويهم كما أعطى توجيهات بضرورة الالتزام بتواجد طبيب العمليات وطبيب التخدير على مدار الـ24 ساعة.



وفى سياق متصل قام محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات خلال زيارته لمركز القنطرة شرق بزيارة وتفقد مشروع قرية الأمل لشباب الخريجين وتفقد القرية والمساحات المنزرعة والوقوف على سير وانتظام العمل بهذا المشروع الذى يعد باكورة المشروع القومى الكبير لزراعة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى كما تفقد منشآت مركز الشباب الجديد بالقرية والذى تبلغ مساحته الإجمالية ما يزيد عن ثلاثة أفدنة ويضم ملعب خماسى وملعب قانونى ومدرجات تسع لعدد 300 متفرج وتتجاوز تكلفته المالية عشرة ملايين جنيه ومن المنتظر افتتاحه قريبا.



واختتمت جولة المحافظ بعقد مؤتمر جماهيري ولقاء مفتوح مع المواطنين بمقر قرية الأمل واستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين وشكواهم واحتياجاتهم مؤكدا للجميع أنه على رأس الجهاز التنفيذى للمحافظة يسعى جاهدا لإيجاد حلولا جذرية لكافة المشكلات والقضايا الجماهيرية وخاصة ما يتعلق بالمواطنين من خدمات أساسية.