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اقتصاد

35 قرشا زيادة بأسعار الذهب منذ يومين.. عيار 21 بـ 682.7 جنيه و24 بـ 780.2 جنيه

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:51 م
محمد يحيى
ارتفعت أسعار الذهب بفارق طفيف في تعاملات نهاية اليوم الإثنين، قبيل إنقضاء العام الميلادي الجاري؛ بمتوسط قدره 35 قرشا، مقارنة بما كانت عليه منذ يومين.

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشار إلي 682.7 جنيه بعد أن وصل لـ 682.3 جنيه خلال اليومين الماضيين، بزيادة بلغت 40 قرشا.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لـ 780.2 جنيه بعد أن سجل 779.75 جنيه خلال الفترة المذكورة بفارق قدره 45 قرشا.

وسجل الجرام من عيار 18 نحو 585.15 جنيه مقابل584.85 جنيه منذ يومين بزيادة بلغت 30 قرشا، بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لـ 455.1 جنيه مقابل 454.9 جنيه، بفارق زيادة قدره 20 قرشا.

ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 5461 جنيه و أوقية الذهب لـ 24.3 ألف جنيه و كيلو الذهب لـ 780.2 ألف جنيه.
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