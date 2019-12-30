ارتفاع جنوني لـ الذهب خلال أسبوع.. أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في مصر

أسعار

اليوم الاثنين 30-12-2019 في مصر، سجلت ارتفاعا ملحوظا ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة

، حيث وصل سعر

عيار 21 إلى 672 جنيها بعد أن كان سعر جرام

الاثنين الماضي 657 جنيها لعيار 21 بزيادة 15 جنيها ، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة

اليوم و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.