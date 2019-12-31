أخيرًا الكشف عن ميعاد إطلاق Redmi K30 5G

كشفت شركة Xiaomi الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن إعلان خاص بهاتفها الجديد، الذى يحمل اسم Redmi K30 5G، الذى يأتى بكاميرا رباعية ويدعم الاتصال بتقنية الجيل الخامس 5G.



وبحسب جى إس إم آرينا التقنى،ـ أعلنت شاومى أخيرًا عن ميعاد إطلاق Redmi K30 5G فى 7 يناير القادم بعد بداية العام الجديد.



يأتى Redmi K30 5G بتصميم ثوري باللون الأرجوانى، ولعشاق التصوير يقدم كاميرا رباعية بدقة 64 و 12 و 8 و أخرى depth sensor.



أما النسخة العادية من Redmi K3 تأتي بكاميرا أساسية ثلاثية، والتى من المفترض أن يتم الكشف عنها خلال الأسبوع الحالى، وبالتالى فعلامة Xiaomi الصينية تخطط لطرح جميع الفئات بهذا الإصدار من أجل بيع أكبر عدد ممكن.



وستجرى الشركة مسابقة للحصول على نسخة من الهاتف موقعة من الممثل الشهير وانج يبو، الذى ظهر فى نسخة الإعلان المسربة للهاتف، يذكر أن Xiaomi الصينية احتفلت اليوم ببيع أكثر من 10 ملايين نسخة من هواتف Redmi Note 8، فى 3 أشهر فقط.