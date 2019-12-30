الليلة | توقف واتساب نهائيًا على هذه الهواتف

تفصلنا ساعات معدودة عن انقطاع خدمة تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتس اب على عدد كبير من الأجهزة الذكية، التي تعمل بنظام ويندوز فون للأبد، دون رجعة.



وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، كانت قد أعلنت إدارة واتساب ذلك منذ الأسبوع ماضى، أنها ستوقف الخدمة نهائيًا على الهواتف العاملة بنظام ويندوز فون، ولاحقًا على هواتف أندرويد العاملة بنظام Android 2.3.7، وأيضًا هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 7 وما أقدم، فى فبراير القادم.



وفى الإثنين الماضى نشرت واتساب عن توقف الخدمة فورًا فى بحلول 31 ديسمبر الجارى، وذلك قبل بداية العام الجديد بساعات لجميع الهواتف العاملة بنظام ويندوز فون بحسب الشركة.



والغريب أن إدارة واتساب لم تعلق حتى الآن عن سبب إقدامها على هذه الخطوة، والتي سبقتها فى العام الماضى على أجهزة بلاكبيري بالكامل، وبعد أجهزة نوكيا سيمبيان.