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برلمان

أول تعليق من دفاع البرلمان على توقيع أردوغان مذكرة التدخل العسكري فى ليبيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:45 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
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عبد الرحمن سرحان
أكد يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخل التركي في ليبيا، وستبذل قصارى جهدها للحفاظ على أمن المنطقة ضد أي تدخلات خارجية، مضيفًا أن توقيع أردوغان على مذكرة التدخل العسكري في ليبيا، سوف تكون آخر مرحلة لتدخل أتباع أردوغان في ليبيا، وستكون كغيرها من المحاولات التمددية الفاشلة التي تقدم عليها الدولة التركية.

وقال يحيى الكدواني، لـ "صدى البلد"، إن التدخل العسكري التركي في ليبيا، سوف يزيد من الاحتقان داخل المنطقة، والعالم كله، وهو الأمر الذي تسعى إليه تركيا، التى لا تريد استقرار في المنطقة بأي شكل، لتحقيق أطماعها، متابعًا: "أردوغان يريد أن يجعل من تركيا قوى عظمة على حساب الدول العربية".

وناشد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الدول العربية بالاتحاد واتخاذ موقف حازم ضد التدخلات المباشرة من تركيا في الشأن الليبي، والذي وصفه بالسافر، لأن تداعيات هذا التدخل ستنعكس على كل الدول العربية.

وأضاف أن سيطرة قوات الجيش الوطنى الليبي على معظم الأراضي الليبية، سيعزز من فشل المحاولات التركية للتدخل في ليبيا، كما أن مصر سوف تقف مانعًا لهذا التدخل لحماية أمنها القومي واتفاقياتها الخاصة بترسيم الحدود مع قبرص واليونان، والتي يعد الخروج عليها من جانب أردوغان خروجا رسميا على اتفاقية دولية، وهو جرم يحاسب عليه.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، مذكرة التدخل العسكري في ليبيا.

وذكرت وكالة أناضول أن المذكرة التي وقع عليها أردوغان أرسلت إلى البرلمان التركي.

ودعا رئيس البرلمان التركي، الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير القادم لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وقال مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم مذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت مصادر في حزب العدالة والتنمية أن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب حكومة الوفاق الدعم العسكري رسميا.
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