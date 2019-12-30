محافظ بني سويف يبحث مع المستثمرين سبل النهوض بالمناطق الصناعية

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لقائه بالمستثمرين بمنطقتي كوم أبوراضي وبياض العرب الصناعيتين لبحث سبل التعاون للنهوض بالمنطقتين، والدفع بالاستثمار بالمحافظة، من خلال تنفيذ تصور عملي مدروس يدفع بجهود الدولة لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المناطق الصناعية في عدد من المجالات وتحقيق نقلة نوعية بها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل كفريق واحد ومتكامل وتضافر كافة الجهود تحت مظلة واحدة وأهداف محددة للدفع بجهود الدولة التنموية.



شهدت هذه اللقاءات حضور: رئيسي جمعيتي المستثمرين، ورؤساء مجالس ادارات ومديرين شركات ومصانع بالمنطقتين الصناعيتين، والتي من بينها شركات ومصانع عالمية، وأيضا حضور مسئولي المناطق والاستثمار بالمحافظة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، واللواء هشام شادي السكرتير العام.



أكد محافظ بني سويف أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل للدفع بقطاع الاستثمار، وأن ملف النهوض بالمناطق الصناعية وتذليل العقبات في مقدمة اهتماماته كمحافظ للإقليم، مشيرا إلى أنه يجري التفاعل السريع مع مطالب المستثمرين بالمناطق، في حدود المتاح من إمكانات، منوها على أن مشروع التطوير والنهوض بالمناطق الاستثمارية يتطلب تصور شامل وخطوات عملية متكاملة، على أن يتم البدء بالأولويات.



وأكد المحافظ أن مستقبل المناطق الصناعية هو مسؤوليتنا جميعا، حكومة ومستثمرين، مؤكدا أهمية الاتفاق على رؤية متكاملة لتحقيق نقلة ملموسة في القطاع، حيث ستعود نتائج ذلك على الاستثمار والمستثمرين، ويساهم في جعل المناطق الصناعية مراكز جذب هام للاستثمارات المحلية والأجنبية.



خلال الاجتماعات المتواصلة تمت مناقشة مقترح عملي متفق عليه بين كافة مكونات منظومة الاستثمار بالمحافظة، لكيفية النهوض بالمناطق الصناعية وتذليل أي معوقات تعوق مسيرة ومستقبل الاستثمار، خاصة وأن المناطق الصناعية بالمحافظة تحوي عددا كبيرا من المصانع العالمية وكبريات الشركات .



وناقش المحافظ خلال هذه اللقاءات تصورا عمليا يتضمن آليات ومهام محددة لتفعيل دور جمعيات المستثمرين في مجال النهوض بالمناطق ومواجهة التحديات التي تواجه مستقبل الاستثمار بها، وذلك في إطار تقوية هذه الكيانات المتفق عليها بين المستثمرين بالمناطق الصناعية ،والذي يدفع بجهود التطوير وحل المشكلات.