كلية أزهرية تخالف إدارة الجامعة وتحرم الطلاب من الامتحانات بسبب المصاريف

خالفت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالديدامون بالشرقية، قرار جامعة الأزهر بأحقية دخول أي طالب لأداء الامتحانات حتى ولم يدفع المصروفات.





واشترطت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالديدامون بالشرقية، دفع المصروفات الدراسية لجميع الفرق الأربعة بالكلية، ومن يتخلف عن سدادها سيحرم من دخول الامتحانات، في مخالفة لقرار الجامعة.









وكانت جامعة الأزهر أكدت ، في بيانها، أحقية الطلاب في دخول الامتحانات دون دفع مصروفات، نافية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بقيام جامعة الأزهر بمنع الطلاب من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات .





وأوضح بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الجامعة نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي طالب من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع مصروفاته، موضحةً أن عملية دخول الامتحانات غير مرتبطة تمامًا بدفع المصروفات الجامعية، وأن الجامعة لم تُصدر أية قرارات بهذا الشـأن.





وأشارت إلى حرصها التام على مستقبل الطلاب المُقيدين بها ، لافتةً إلى أنها تتكفل بسداد رسوم غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة مُراعاة للبُعد الاجتماعي بالإضافة إلى إعفاء المتفوقين دراسيًا من الرسوم.



