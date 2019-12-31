الصحة: عدد المترددين على مستشفيات ووحدات الشرقية لتلقي العلاج يتجاوز الـ 45 ألفا في اليوم

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه متواجد في مركز مشتول السوق للاستماع لشكاوى المواطنين، مضيفا: "افتتحت وحدة علاج طبيعي منذ يومين".



وأضاف هشام مسعود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المستشفى به مشاكل وكلفت أحد الأطباء بإدارة المستشفيات بإدارة المستشفى لمدة 3 شهور للوقف على السلبيات به".



وتابع هشام مسعود: "المستشفى كان به نقص بالخدمات وتم توفير قوافل طبية للتغلب على العجز بالتخدير وتم إجراء 107 عمليات"، مضيفا: "لدينا مخزون استراتيجي ونورد للمستشفيات والعيادات الخارجية المستلزمات".



وأكمل هشام مسعود: "المستشفيات بالشرقية استقبلت 214 ألف مواطن وحصلوا على علاجهم بالكمال بالمجان، والاستقبال والطوارئ استقبل 63 ألف مواطن، ووحدة الغسيل الكلوي بها 108 مرضى يتلقون جلسات الغسيل".



وتابع هشام مسعود: "متواجد في المخزون الاستراتيجي أدوية ومستلزمات تتخطى ربع مليون جنيه، والمترددون على المستشفيات والوحدات لتلقى الخدمات الطبية يتجاوز 45 ألف مواطن يوميا".



ولفت هشام مسعود: "مستشفى مشتول السوق شارك في مبادرة 100 مليون صحة ووقع الكشف على 28 ألف مواطن وصرف علاجا للأمراض غير السارية لـ 1600 مواطن وقرارات العلاج على نفقة الدولة 1425 قرار بـ 1.3 مليون جنيه ".

