تشريح جثة رجل قتل دفاعا عن زوجته فى المرج بسبب حذاء

أمرت نيابة المرج الجزئية، بتشريح جثة شخص قتل على يد صاحب محل بعد دفاعه عن زوجته لرفض الأخير إرجاع حذاء طفلهما، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى ذلك.



وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للتوصل للأسباب الحقيقية لارتكاب الجريمة.



وتستمع النيابة العامة لعدد من شهود العيان حول الواقعة لمعرفة أسباب اندلاع المشاجرة حتى سقوط القتيل غارقا فى دمائه، وكذلك للمصابين فى الواقعة.



وشهد شارع المرج جريمة قتل بشعة عندما وقعت مشاجرة بين صاحب محل وسيدة استعانت بزوجها وشقيقه بسبب مشادة مع الأول لرفضه استرجاع حذاء نجلها.



وتطورت المشاجرة التي استعان فيها صاحب المحل بالعمال والبائعين لديه، وأسفرت المشاجرة عن مقتل زوج السيدة وإصابة شقيقه، وتمكن رجال الأمن من القبض على صاحب المحل والمتورطين في الجريمة.



البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا بوقوع مشاجرة بشارع المرج، ووجود متوفى وعدد من المصابين، على الفور انتقل رجال المباحث الذين تمكنوا من ضبط طرفى المشاجرة ونقل جثة و٣ مصابين للمستشفى لإسعافهم.



وتبين من التحريات أن سيدة ذهبت لاسترجاع حذاء من محل بشارع المرج، إلا أن صاحب المحل رفض استرجاعه، فوقعت مشادة بينهما استعانت على أثرها السيدة بزوجها وشقيقه للتطور المشادة إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء قام على أثرها صاحب المحل وعدد من العمال بذات المحل بالتعدى بالضرب على الطرف الثانى ما تسبب فى مقتل زوج السيدة "عامل" بـ ٣ طعنات نافذة، وإصابة شقيقه "عامل" بجروح متفرقة، وإصابة ٢ من عمال المحل وحدوث تلفيات بالمحل، تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق فى الحادث.

