وفاة والدة المخرج علي العلي

نشر المخرج البحرينى علي العلي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن وفاة والدته.



وقال المخرج على العلى : "إنا لله وإنا إليه راجعون .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى .. انتقلت الى رحمة الله تعالى والدتى .. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة.



ويقدم المخرج على العلى مسلسل «والدي العزيز» والذي سيعرض قريبا.



ويقدم على العلى من خلال هذا العمل قضية بسيطة تهم المجتمع البحرينى وتمس المواطن البسيط.

