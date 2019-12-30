4 أيام أسبوعيا.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل برنامجه التليفزيوني على قناة الزمالك الجديدة.. تفاصيل بالفيديو

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موعد وتفاصيل ظهوره على قناة الزمالك الجديدة التى تنطلق مطلع العام الجديد 2020.



وقال منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت: "إن قناة الزمالك المقرر أن تخرج للنور قريبا ستكون حيادية ولا تحمل أي نوع من التعصب، الاختلاف بين الأشخاص وارد، لكن سيظل الاحترام متبادلا بين الكيانات موجودا".



وتابع: "أدعو الجماهير لمتابعة قناة الزمالك والتي سيكون هدفها نبذ التعصب بين الجماهير وستتحلى بالكثير من الحيادية بين الأندية".



وأوضح، أن البعض طالبه بضرورة تقديم برنامج تليفزيوني عبر قناة الزمالك طوال الأسبوع ولكن بعد مشاورات توصل إلى أن البرنامج سيذاع فقط خلال 4 أيام أسبوعيا.



وأتم تصريحاته: "البرنامج الخاص بي عبر قناة الزمالك سيكون سياسيا وقانونيا وفنيا ورياضيا وسيذاع خلال 4 أيام أسبوعيا".