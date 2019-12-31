بعد صورتها عارية.. لينا الفيشاوي توجه رسالة لمتابعيها عبر انستجرام

صدمت "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها، واستياء بعض متابعيها عبر انستجرام .



وجهت لينا أحمد اليفشاوى رسالة لمتابعيها عبر استورى لها على انستجرام باللغة الإنجليزية والعربية محاولة استذكار بعض الكلمات العربية وتمكنها من المحادثة بشكل أفضل باللغة الإنجليزية.



وقالت لينا خلال فيديو على الاستورى إنها تعتذر بشدة للكثير من الأشخاص الذين يعبرون عن حبهم الشديد لها ويرجون التواصل معها، ولكنها لم ترد على الرسائل لأنها لا تستطيع التكلم مع أشخاص لا تعرفها وبالأخص الرجال، فمن الممكن أن يكون هذا الشخص سيئ لذلك هى تسعد بالرسائل التي تراها من متابعيها ولكن تعتذر منهم بشدة.





ووضعت لينا بعض الرموز على وجهها أثناء إلقائها الفيديو .

