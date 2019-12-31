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رياضة

بعد إبراهيموفيتش .. ميلان ينهي اتفاقه مع مدافع برشلونة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن نادي ميلان توصل إلى اتفاق مع نظيره الإسباني برشلونة للحصول على خدمات المدافع الفرنسي جان كلير توديبو على سبيل الإعارة.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن توديبو (20 عاما) سينضم إلى النادي اللومباردي على سبيل الإعارة، ويتضمن الاتفاق بند خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو (22.4 مليون دولار).

وانضم توديبو إلى النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2019 قادما من تولوز الفرنسي، إلا أنه خاض فقط 5 مباريات مع بطل إسبانيا.

ويبتعد الروسونيري بفارق 7 نقاط فقط عن منطقة الهبوط، وقد أعلن الجمعة عودة النجم السويدي زلاتان إبرهيموفيتش إلى صفوفه بعقد لمدة 6 أشهر.

وتسعي إدارة نادي ميلان لوقف النتائج السلبية للفريق، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة، إذ يحتل المركز الحادي عشر ومني الأحد الماضي بأسوأ خسارة له في الكالتشيو منذ 21 عاما عندما سقط بخماسية نظيفة امام مضيفه اتالانتا.
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