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أخبار البلد

الأرصاد تحذر من طقس بارد ممطر شمالا.. والصغرى في القاهرة 9 درجات

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:17 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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نورهان خفاجى
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تتكاثر السحب المنحفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 09 17
شبين الكوم 09 17
طنطا 09 17
دمنهور 09 17
الإسكندرية 08 17
بلطيم 09 16
مطروح 08 16
السلوم 09 15
سيوة 07 15
بورسعيد 11 17
دمياط 11 17
الزقازيق 11 17
الاسماعيلية 09 18
السويس 10 18
العريش 09 17
رفح 09 16
رأس سدر 10 16
نخل 01 14
نويبع 13 19
طابا 11 17
كاترين 02 09
الطور 09 19
شرم الشيخ 13 21
الغردقة 09 19
مرسى علم 15 20
الفيوم 09 17
بنى سويف 10 17
المنيا 08 18
أسيوط 06 18
سوهاج 08 18
قنا 07 19
الأقصر 07 19
أسوان 08 20
أبوسمبل 08 21
الوادى الجديد 07 18
شلاتين 14 23
ابو رماد 13 24
حلايب 16 21
رأس حدربة 15 21

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