صلاح فضل: التوازن بين الطاقات الإنسانية يمكننا من مواجهة التطرف

قال الدكتور صلاح فضل، إن ملتقى الهناجر الثقافي، بشموله على مختلف الفنون، هو مدخل ناعم للقوى الناعمة، وإن كان المسمى أطلق حديثا لكننا كنا نستخدمه كثيرا بأشكال مختلفة فى ثقافتنا العربية، فدائما كنا نميز بين المادة وبين الروح بين المحسوس وبين المجرد، والوضع المصري الراهن يوصلنا إلى فكرة وضع خريطة بسيطة للطاقات الانسانية، وهي تنقسم إلي ثلاثة أقسام روحية وعقلية علمية ونفسية روحية، والروحية هي أقدم وأهم الطاقات التي انبثقت من مصر، تمثلت في جانبين الأديان السماوية وغير السماوية مثل البوذية وغيرها، وتظل الطاقة روحية إلا أن تتحول عند بعض الشعوب أو في مرحلة تاريخية إلى طاقة عنف وغضب، عندئذ تفقد طابعها الروحى المتميز.





جاء ذلك على هامش عقد قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، لقائه الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، تحت عنوان "القوى الناعمة ودورها المجتمعى" من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع، بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركر، تحدث فى الملتقى الدكتور صلاح فضل أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقى بأكاديمية الفنون، الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الفني والأستاذ بمعهد النقد الفنى، الأديبة والروائية الدكتورة لوتس عبد الكريم، وأدار اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.



