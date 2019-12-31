صلاح فضل: التوازن بين الطاقات الإنسانية يمكننا من مواجهة التطرف

قال الدكتور صلاح فضل، إن ملتقى الهناجر الثقافي، بشموله على مختلف الفنون، هو مدخل ناعم للقوى الناعمة، وإن كان المسمى أطلق حديثا لكننا كنا نستخدمه كثيرا بأشكال مختلفة فى ثقافتنا العربية، فدائما كنا نميز بين المادة وبين الروح بين المحسوس وبين المجرد، والوضع المصري الراهن يوصلنا إلى فكرة وضع خريطة بسيطة للطاقات الانسانية، وهي تنقسم إلي ثلاثة أقسام روحية وعقلية علمية ونفسية روحية، والروحية هي أقدم وأهم الطاقات التي انبثقت من مصر، تمثلت في جانبين الأديان السماوية وغير السماوية مثل البوذية وغيرها، وتظل الطاقة روحية إلا أن تتحول عند بعض الشعوب أو في مرحلة تاريخية إلى طاقة عنف وغضب، عندئذ تفقد طابعها الروحى المتميز.
جاء ذلك على هامش عقد قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، لقائه الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، تحت عنوان "القوى الناعمة ودورها المجتمعى" من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع، بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركر، تحدث فى الملتقى الدكتور صلاح فضل أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقى بأكاديمية الفنون، الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الفني والأستاذ بمعهد النقد الفنى، الأديبة والروائية الدكتورة لوتس عبد الكريم، وأدار اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.
وأضاف فضل أما طاقة العقل فهى تولد العلم، والعلوم نوعان الأول إنسانى وهى تغطى الجانب الثقافى والثانية هى العلوم الطبيعة تولدت منها فى العصر الحديث الطاقة الذرية والطاقة الشمسية، أما الطاقة الثالثة هى طاقة الآداب والفنون، هذه الطاقات الثلاثة هي التي تتوازن بها شخصية الإنسان، فالميل لطاقة دون الاثنان الآخران، يختل توازن الطاقة القوى الناعمة، فالقوى الناعمة تعتمد في الدرجة الأولى على التوازن بين هذه الطاقات الثلاث، ويمكننا مواجهة التطرف بإحداث هذا التوازن.