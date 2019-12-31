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رياضة

حقيقة رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:41 م
بوجبا
بوجبا
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القسم الرياضي
كشف مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، حقيقة رحيل اللاعب عن الشياطين الحمر في شهر يناير المقبل.

وقال رايولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "بوجبا لن يغادر في يناير، إنه يحترم مانشستر يونايتد دائمًا، كما أن النادي يحترمه أيضًا".

وأضاف: "الوحيد الذي يتحدث عن مانشستر يونايتد وبوجبا هو سولسكاير، لأنه من يعلق في الصحف والإعلام".

وتابع: "أعرف فقط أن بوجبا يحترم سولسكاير ويحبه بسبب ما فعله معه قبل ذلك، وهذا هو الشيء الوحيد الذي أعرفه عن المدرب".

يذكر أن العديد من التقارير ربطت بوجبا بالرحيل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
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