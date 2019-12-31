برلماني: الحفاظ على ليبيا أمن قومي لمصر وندعم قواتنا المسلحة

أعلن النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، رفضه محاولات التدخل الخارجي في دولة ليبيا الشقيقة لفرض أوضاع تضر بالأمن القومي العربي والأمن القومي المصري.



وأكد عبد الغني فى بيان صحفى له، على مساندة قواتنا المسلحة في الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، ورفض كل محاولات التدخل من أي طرف من الأطراف الخارجية، مشيرا إلى أن الأمن القومي العربي والمصري وحدة واحدة لا تتجزأ، وبالنسبة لمصر فان ليبيا دولة شقيقة، ولنا معها أكثر من 2000 كيلومتر حدود.



وأضاف عبد الغني، أن إرادة الشعب الليبي يجب أن تكون هي العليا دون إملاء من أية أطراف إقليمية أو دولية، موضحا أن الشعب المصري بكل قواه صف واحد في مواجهة الأحلام التوسعية لأي قوى إقليمية مثل تركيا وغيرها، وتابعيها من المليشيات الإرهابية.



وتابع عبد الغني: "مثلما كانت ليبيا مصدر خير للبلدين فهي مصدر خطر لنا كبير إذا استخدمتها المليشيات الإرهابية أو أي قوى إقليمية لديها أوهام توسعية يجب أن تكون قد ماتت من سنين، وبالتالي ضرورة الحفاظ على ليبيا وإعطاء الحق في كلمته وسيادة أراضية، وهي أمن قومي لمصر".