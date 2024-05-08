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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تُنظم بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز.. صور

بطولة الفروسية
بطولة الفروسية

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للفروسية بطولة (الجمهورية للفروسية "لقفز الحواجز") للدرجات الخامسة والسادسة بقسميها والمبتدئين بقسميها والمباريات المفتوحة بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة والذى يعد صرحاً رياضياً يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية. 

وأُقيمت فعاليات البطولة على مدار (3) أيام خلال الفترة من 2/5/2024 حتى 4/5/2024 .. وذلك بمشاركة عدد (300 فارساً وفارسة وجواداً) فى مباريات الفروسية لقفز الحواجز بمختلف الدرجات والإرتفاعات. 

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة ، إنعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً. 

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء إحتفالية بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد المصرى للفروسية وممثلى لجان التحكيم.

 ومن جانبهم أشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.

وذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية.

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الاتحاد المصري للفروسية الريادة المصرية بطولة الجمهورية للفروسية توزيع الجوائز رياضة الفروسية وزارة الداخلية

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