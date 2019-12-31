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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يوافق على مسودة التقرير السنوي حول حالة الإعلام المصري

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:37 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا، ناقش خلاله مسودة التقرير السنوي حول "حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير".

وقال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن المجلس وافق على مسودة التقرير السنوي لحالة الإعلام في مصر.

وأضاف شوقى في تصريحات خاصة "صدى البلد" أن التقرير يتضمن 9 فصول، ويشمل تقرير لجنة الشكاوى وتقرير لجنة التدريب، كما اشتمل على نشاط المجلس وحدد التقرير المشاكل التي تواجه الأعلام المصري من الاستقلالية والاحترافية والحرية، كما حدد التقرير حرية الرأي، كما حدد وسائل مواجهة المشاكل التي تواجه الأعلام المصري.

ومن المنتظر أن يتم تعديل الملاحظات من خلال اللجنة المختصة بالمجلس اليوم على أن يظهر التقرير خلال الأيام القليلة القادمة.
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