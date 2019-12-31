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رياضة

معتز البطاوي: معدن لاعبي سيراميكا كليوباترا ظهر أمام المريخ

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:33 م
معتز البطاوي
معتز البطاوي
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عبدالله هشام
أعرب معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بعد الفوز الغالي الذي حققه الفريق على حساب المريخ بهدف دون رد، في مباراة الجولة العاشرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وقال معتز البطاوي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت، إن الفوز كان صعبا بسبب قوة المنافس، وهو ما حذر منه الجهاز الفني اللاعبين، الذين كانوا على قدر كبير من المسئولية، وتفهموا خطورة وصعوبة المرحلة وقوة المنافسة مع كل الأندية، بعيدا عن ترتيب الجدول الحالي.

وأشار معتز البطاوي، إلى أن معدن لاعبي سيراميكا كليوباترا يظهر في المباريات الصعبة، والفريق يضم كوكبة من اللاعبين أصحاب الخبرات، والذين يمتلكون الحلول المختلفة، لتسجيل الأهداف الحاسمة وهو ما حدث في مباراة المريخ، وسجل عاشور الأدهم هدف في الفوز من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأردف قائلا: "المباراة كانت صعبة، ولكننا نجحنا في تحقيق الهدف منها وهو حصد النقاط الثلاث، أغلقنا صفحة لقاء المريخ بعد نهاية اللقاء مباشرة، نستعد اليوم بكل قوة وجدية لمواجهة شبين الصعبة".‎
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