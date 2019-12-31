القومى للترجمة يطلق دورة جديدة من جوائز رفاعة الطهطاوي

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، الثلاثاء، عن اطلاق دورة جديدة من جوائز رفاعة الطهطاوي وهي كالتالي: جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة: مكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير، جائزة الشباب للترجمة: مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه، ودرع تذكارية، وشهادة تقدير، جائزة الترجمة العلمية "فى مجالات العلوم الطبيعية بأنواعها": مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه.
وتُقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية، والمترجمين والناشرين، علمًا بأن قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم .
شروط التقدم للجوائز: أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا فى إحدى دور النشر المصرية أو العربية، وأن يكون العمل المُتَرجْم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية، وتكون الترجمة عن اللغة الأصلية، وصدور الطبعة الأولى للعمل المُتَرجْم خلال السنوات الثلاث السابقة من تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.
ويختار المتقدم جائزة واحدة من الجوائز الثلاث لكى يتقدم لها، وبعمل واحد ولا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز فى الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى فى الوقت نفسه، ألا يزيد عمر المتقدم لجائزة الشباب وقت التقدم للجائزة عن 40 سنة، لا يجوز لمن فازوا بالجائزة من قبل التقدم مرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات، لا يجوز التقدم بعمل له مُراجع للترجمة فيما يخص جائزة رفاعة الطهطاوى.
الاوراق المطلوبة: نموذج المشاركة فى الجائزة "يمكن الحصول عليها من مقر المركز"، تعريف بالعمل المترجم فيما لا يزيد على ألف كلمة، سيرة ذاتية حديثة مختصرة وصورة شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدمين لجائزة الشباب، صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة، خمس نسخ مصورة من العمل الأجنبى، وخمسة أصول من العمل المترجم.
وتستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز، إدارة التدريب والجوائز، على العنوان التالي "شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة"، أو بالبريد، اعتبارًا من 1/1/2020 حتى 27/2/2020، يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثانية مساءً، ما عدا يومى الجمعة والسبت، ولن يلتفت للأعمال والترشيحات الواردة بعد هذا التاريخ.
وتُقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية، والمترجمين والناشرين، علمًا بأن قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم .
شروط التقدم للجوائز: أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا فى إحدى دور النشر المصرية أو العربية، وأن يكون العمل المُتَرجْم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية، وتكون الترجمة عن اللغة الأصلية، وصدور الطبعة الأولى للعمل المُتَرجْم خلال السنوات الثلاث السابقة من تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.
ويختار المتقدم جائزة واحدة من الجوائز الثلاث لكى يتقدم لها، وبعمل واحد ولا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز فى الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى فى الوقت نفسه، ألا يزيد عمر المتقدم لجائزة الشباب وقت التقدم للجائزة عن 40 سنة، لا يجوز لمن فازوا بالجائزة من قبل التقدم مرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات، لا يجوز التقدم بعمل له مُراجع للترجمة فيما يخص جائزة رفاعة الطهطاوى.
الاوراق المطلوبة: نموذج المشاركة فى الجائزة "يمكن الحصول عليها من مقر المركز"، تعريف بالعمل المترجم فيما لا يزيد على ألف كلمة، سيرة ذاتية حديثة مختصرة وصورة شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدمين لجائزة الشباب، صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة، خمس نسخ مصورة من العمل الأجنبى، وخمسة أصول من العمل المترجم.
وتستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز، إدارة التدريب والجوائز، على العنوان التالي "شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة"، أو بالبريد، اعتبارًا من 1/1/2020 حتى 27/2/2020، يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثانية مساءً، ما عدا يومى الجمعة والسبت، ولن يلتفت للأعمال والترشيحات الواردة بعد هذا التاريخ.