الخلفية تهدد مشاركة محمد شريف مع إنبي أمام الإسماعيلى

أصبحت مشاركة محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي خلال مواجهة الإسماعيلى المقرر إقامتها غدا " الأربعاء " فى إطار لقاءات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.



ويعانى محمد شريف من إصابة بشد قوى فى العضلة الخلفية والذى تعرض له خلال مشاركته مع إنبي فى المباراة الماضية أمام احرس الحدود والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وخضع محمد شريف إلى أشعة مغناطيسية للتأكد على حجم الإصابة وأثبتت الفحوصات إصابة اللاعب بشد عضلي فى الخلفية وليس تمزق وهو ما يحتاج إلى راحة لمدة تتراوج من إسبوع إلى أسبوعين .



وكان حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى أبدى انزعاجه من الإصابة التى تعرض لها محمد شريف نجم الفريق فى ظل الاعتماد عليه بشكل كامل مع الفريق نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة بجانب اجادته إحراز الأهداف من أنصاف الفرص .

