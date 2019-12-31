84 عاما على ميلاد قائد الحسم.. تعرف على سيرة الملك سلمان بن عبد العزيز

في مثل هذا اليوم من 84 عاما ..ولد العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام 1935 حيث يعد سلمان الملك السابع لبلاد الحرمين .



وسلمان الإبن الخامس والعشرون من الأبناء الذكور للملك المؤسس للسعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري .



ختم القرآن الكريم وهو ابن العاشرة من عمره حيث تلقى تعليمه المبكر في مدرسة الأمراء بالرياض التي كان يديرها عبد الله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام، فبدأ حياته السياسية في العام 1954 عندما عين أميرا لمنطقة الرياض بالنيابة عن أخيه الأمير نايف بن عبد العزيز وبعدها تولى هو الإمارة رسميا حيث ظل في هذا المنصب فترة طويلة كانت شاهده علي الكثير من الأعمال التي قام بها، وكذا زياراته الخارجية للعديد من الدول.



كما تقلد منصب وزير الدفاع بقرار من الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز، في الخامس من نوفمبر من العام 2011 ، وبعدها بـ 8 اشهر زاده خادم الحرمين الشريفين منصبا جديدا حيث تم إختياره وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.



كما تمت مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملكا للمملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من يناير لعام 2015 بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.