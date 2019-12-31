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رياضة

جمال الغندور: الاستعانة بالحكام العرب والأجانب مرفوض واتفاقية شمال أفريقيا ملغية ..فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:06 م
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، عن أنه يرفض الاستعانة بالحكام العرب والأجانب فى الدوري الممتاز على غرار ما حدث في الموسم الماضي.

وقال جمال الغندور، إن الموسم الماضي كان سلبيا بالنسبة إلى التحكيم المصري وكان له دور في انخفاض الروح المعنوية والثقة لقضاة الملاعب المحليين.

وتابع: الموسم الماضي كان فوق مستوى لجنة الحكام السابق برئاسة عصام عبدالفتاح وقام بتوضيح الأمور لي والوضع كان أكبر منه رغم أنه كان عضو مجلس إدارة .

وأضاف اتفقت مع اللجنة الخماسية للجبلاية قبل تولى المهمة على عدم استقدام حكام أجانب إلى جانب الحكام العرب إلا فى إطار اتفاقية بين البلدان الشقيقة لافتا إلى أن اتفاقية شمال إفريقيا لتبادل الحكام غير موجودة فى الوقت الراهن.

ولفت إلى أن الحكام المصريين يتم الإستعانة بهم فى المباريات الحساسة فى الدوري التونسي والمغربي مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ألغت جميع الاتفاقيات السابقة وألغت قرارا بمقتضاه يتم سداد أى فريق 25 ألف دولار لأى طاقم أجنبي بعدما تم رفض الاستعانة بهم فى المسابقة المحلية سوى فى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
جمال الغندور: الاستعانة بالحكام العرب والأجانب مرفوض واتفاقية شمال أفريقيا ملغية ..فيديو
جمال الغندور: الاستعانة بالحكام العرب والأجانب مرفوض واتفاقية شمال أفريقيا ملغية ..فيديو
جمال الغندور: الاستعانة بالحكام العرب والأجانب مرفوض واتفاقية شمال أفريقيا ملغية ..فيديو
جمال الغندور: الاستعانة بالحكام العرب والأجانب مرفوض واتفاقية شمال أفريقيا ملغية ..فيديو
جمال الغندور: الاستعانة بالحكام العرب والأجانب مرفوض واتفاقية شمال أفريقيا ملغية ..فيديو
جمال الغندور: الاستعانة بالحكام العرب والأجانب مرفوض واتفاقية شمال أفريقيا ملغية ..فيديو
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