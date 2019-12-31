احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

أثار عرض الألعاب النارية الذي شهدته مدينة "سيدني" الأسترالية احتفالًا بالعام الجديد 2020 غضب بعض المواطنين.





ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مواطنين أستراليين غاضبين انتقدوا عرض الألعاب النارية واصفين إياه بكونه "صفعة على الوجه"، بعد أن قرر المنظمون المضي قدمًا وإقامة الاحتفال على الرغم من حرائق الغابات التي تشهدها البلاد.





جدير بالذكر أن عرضًا مبهرًا للألعاب النارية قد أضاء سماء مدينة "سيدني" اليوم، الثلاثاء، فيما تجمع الآلاف من السكان المحليين والسياح لمشاهدته.





وأشار التقرير في الوقت ذاته إلى أن حرائق الغابات التي اندلعت في البلاد تسببت في تدمير عشرات المنازل في ولايتي "نيو ساوث ويلز" و"فيكتوريا"، وأسفرت عن مصرع 12 شخصًا على الأقل.





وغرد أحد المواطنين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقًا على الاحتفال بالعام الجديد بعرض الألعاب النارية، قائلًا إن والديه يعيشان بدون كهرباء ومدينتهما معزولة، مؤكدًا على أن عرض الألعاب النارية يبدو وكأنه صفعة على الوجه.





وأضاف آخر أن أفراد عائلته يقضون الليلة منتظرين أن تهدأ حرائق الغابات، في حين يقيم رئيس الوزراء حفلًا.



