إقبال كثيف من المواطنين على شراء الزينة والهدايا بليلة رأس السنة ..صور

تشهد محلات الزينة وسط القاهرة إقبال عدد كبير من المواطنين علي شراء الهدايا وأشجار الكريسماس، وملابس البابا نويل، للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 202‪0



وترصد عدسة صدي البلد اقبال المواطنين علي محلات الزينة بوسط البلد لتزين البيوت والشوارع بأشجار الكريسماس وشراء ملابس سانتا كلوز "بابا نويل " وشهراء الهدايا وتبادلها.





وتشهد محافظة القاهرة استنفار أمني من رجال الشرطة المصرية تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات.



كما وفعّلت مديريات الأمن خطة تأمين احتفالات المواطنين وذلك تنفيذ للخطة الأمنية التى وضعتها وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.