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توك شو

راغب علامة: أنا أول من صور فيديو كليب في العالم العربي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:22 م
راغب علامة
راغب علامة
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البهى عمرو
قال الفنان راغب علامة، إنه أول من صور فيديو كليب في العالم العربي، موضحًا أنه ضرورى للفنان ليظهر عمله.

وأضاف الفنان راغب علامة، خلال حواره ببرنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم إسعاد يونس، أنه لا يحب الأعمال الناقصة ولذلك يجتهد لخروج العمل بالشكل المميز.

وأوضح الفنان راغب علامة، أنه صور كليب قلبي عشقها، منذ أكثر من 30 عام ولليوم تنال اعجاب الجميع.

وأشار الفنان راغب علامة، إلى أنه يتمتع ويستمتع بصناعة الأغنية، وأكد أنه يسمع الأغنية وينام ويصحو من النوم يغنيها ويستمتع بها.

وأكد الفنان راغب علامة، أنه يقوم بعمل أغانى من 35 عام مضت، موضحًا أن العمل الجيد يعيش.
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