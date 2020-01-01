AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طارق شوقي: نظام التعليم الجديد يساعد على بناء شخصية الطلاب ..فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:05 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن الوزارة عند وضع الامتحانات الآن لن تضع أسئلة مثل الماضى، والتي كانت تعتمد في المقام الأول على نموذج محفوظ وهذا ما اعتاد عليه الطالب.

وأضاف"طارق شوقي " خلال لقائة على قناة "اكسترا نيوز"، أن الوزارة لا تريد أن يدرب الطالب على نموذج إجابة، ولكن نريده أن يتدرب على الفكره حتي يستطيع إجابة باقي الأسئلة.

وأوضح"طارق شوقي "ان الوزارة تساعد الطلاب على استرجاع مهارة سرقت منهم وليس لتهديدهم علي الحصول علي الشهاده وانا اخاطب الاهالي ان لايقلقون من نظام التعليم الجديد لأنه ينمي المهارات.

وتابع"طارق شوقي"أن الطالب يجب أن يعلم كيفية المذاكرة حتى يصل إلى الفهم ويعلم أن نظام التعليم بالفعل تم تغييره للأفضل.

واستكمل "طارق شوقي"أن نظام التعليم لن يتغير بضغطة زر ولكنه يحتاج إلى وقت حتى نرى ثمار هذا كما أن نظام التعليم الجديد يساعد على بناء شخصية الطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهم تصريحات وزير التربية والتعليم هذا الاسبوع: انتظروا توزيع تابلت اولى ثانوي قريبا .. من اولى لـ تالتة ابتدائي بدون امتحانات.. وتخفيض أسعار توريد الكتب المدرسية 3%

ننشر تفاصيل حفل افتتاح مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

التعليم تفتتح مدرسة إيجيبت جولد | وتؤكد: قبلت 200 طالب هذا العام | وتمنح شهادة مصرية بجودة عالمية.. واختيار فريق العمل إلكترونيا

في اليوم العالمي للطلاب.. 7 نصائح للمعلم لتحفيزهم على المذاكرة

طارق شوقي: إنشاء هيئة لقياس جودة التعليم الفني بمقاييس ألمانية

طارق شوقي: التطوير واضح في التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية خير دليل

ترشيحاتنا

هذا وقتكم | ترامب يعلن الحرب على النظام العراقي بعد اقتحام السفارة الأمريكية

ماذا قال جمال الغندور عن أزمته مع مرتضى منصور .. فيديو

هانى شاكر يدخل الأعلى مشاهدة بـ «أبويا»

تصرف غريب برأس السنة.. البابا فرنسيس يغضب ويضرب امرأة على يدها| فيديو

بشري سارة.. الشهر العقاري: فترة عمل ثانية لـ 3 ساعات تبدأ من الرابعة والنصف عصرا

أحمد السقا لزوجته: لما أموت محدش هيدفني وهيحطوني في الميكرويف ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور