طارق شوقي: نظام التعليم الجديد يساعد على بناء شخصية الطلاب ..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن الوزارة عند وضع الامتحانات الآن لن تضع أسئلة مثل الماضى، والتي كانت تعتمد في المقام الأول على نموذج محفوظ وهذا ما اعتاد عليه الطالب.
وأضاف"طارق شوقي " خلال لقائة على قناة "اكسترا نيوز"، أن الوزارة لا تريد أن يدرب الطالب على نموذج إجابة، ولكن نريده أن يتدرب على الفكره حتي يستطيع إجابة باقي الأسئلة.
وأوضح"طارق شوقي "ان الوزارة تساعد الطلاب على استرجاع مهارة سرقت منهم وليس لتهديدهم علي الحصول علي الشهاده وانا اخاطب الاهالي ان لايقلقون من نظام التعليم الجديد لأنه ينمي المهارات.
وتابع"طارق شوقي"أن الطالب يجب أن يعلم كيفية المذاكرة حتى يصل إلى الفهم ويعلم أن نظام التعليم بالفعل تم تغييره للأفضل.
واستكمل "طارق شوقي"أن نظام التعليم لن يتغير بضغطة زر ولكنه يحتاج إلى وقت حتى نرى ثمار هذا كما أن نظام التعليم الجديد يساعد على بناء شخصية الطلاب.
وأضاف"طارق شوقي " خلال لقائة على قناة "اكسترا نيوز"، أن الوزارة لا تريد أن يدرب الطالب على نموذج إجابة، ولكن نريده أن يتدرب على الفكره حتي يستطيع إجابة باقي الأسئلة.
وأوضح"طارق شوقي "ان الوزارة تساعد الطلاب على استرجاع مهارة سرقت منهم وليس لتهديدهم علي الحصول علي الشهاده وانا اخاطب الاهالي ان لايقلقون من نظام التعليم الجديد لأنه ينمي المهارات.
وتابع"طارق شوقي"أن الطالب يجب أن يعلم كيفية المذاكرة حتى يصل إلى الفهم ويعلم أن نظام التعليم بالفعل تم تغييره للأفضل.
واستكمل "طارق شوقي"أن نظام التعليم لن يتغير بضغطة زر ولكنه يحتاج إلى وقت حتى نرى ثمار هذا كما أن نظام التعليم الجديد يساعد على بناء شخصية الطلاب.