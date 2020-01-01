استمرار إرسال المرتزقة الأتراك إلى ليبيا.. وأمريكا ترسل قوات إلى الشرق الأوسط.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المحلي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.



البداية من صحيفة البيان، شهدت المرافق السياحية في الإمارات بشكل عام وفي دبي على وجه الخصوص، نشاطًا كبيرًا نتيجة تدفق مئات الآلاف من الزوار من الأسواق المحلية والخليجية والعالمية على المرافق السياحية والترفيهية والتجارية لحضور احتفالات رأس السنة الجديدة 2020، في حين استحوذت الصحراء ومخيمات السفاري على حصة مهمة أيضًا من الزوار.



وحول الأزمة الليبية، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا.



فيما أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم ينتظر موافقة البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا، بل بدأ بالفعل في ذلك مشيرًا إلى وصول أكثر من 300 إرهابي، معظمهم من سوريا على متن طائرات ليبية.



وخلال لقاء مع قناة «الحدث»، أكد المسماري أن الجيش الليبي حقق تقدما جيدا نحو قلب العاصمة طرابلس ووصل إلى مشارف أهم أحيائها، وهو حي «الهضبة» على الرغم من الأحوال الجوية السيئة.



ومن لبنان، رجحت مصادر لبنانية مطلعة أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة حسان دياب قبل نهاية الأسبوع الجاري.



المصادر قالت إنه بعد أن فشلت توقعات المكونات السياسية المعنية بعملية التأليف بالإفراج عن الحكومة الاثنين، رجحت مصادر مُطلعة أن تُطل الحكومة برأسها غدًا إذا ما نجحت في تذليل عقد عالقة.



ومن العراق، نقلت شبكة فوكس نيوز مساء أمس الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تستعد لنشر أربعة آلاف جندي في العراق، في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد.



كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لا يريد حربا مع إيران، معربًا عن اعتقاده أن طهران لا تريدها أيضًا.



وقال ترامب إنه تم التعامل مع الوضع في العراق "بشكل جيد جدا".



وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، التي أبرزت محاولات مصر ترسيخ قوتها الناعمة، وقالت: يحظى ملف استعادة القوة الناعمة المصرية، باهتمام رسمي واسع على مختلف المستويات، وخاصة من جانب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. ويشمل هذا الملف البعد الثقافي والآثار بشكل واضح على الصعيد الداخلي، بينما على الصعيد الخارجي، تسعى مصر إلى مضاعفة تأثيرها في القضايا الإقليمية والعالمية.



ومن السودان، لقي 41 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب 29 آخرون، جراء أعمال العنف والاقتتال القبلي، في مدينة الجنينة، بولاية غرب دارفور. وقال وكيل سلطان دار قبيلة «المساليت»، أسعد بحر الدين، إن عدد القتلى من قبيلته، لا يقل عن 30 قتيلًا، والجرحى نحو 14 في حصيلة غير نهائية.



ومن أستراليا، أجبرت الحرائق العنيفة التي تجتاح مناطق عدة في أستراليا، آلاف الأشخاص، أمس الثلاثاء، على الاحتماء بشواطئ مدينة مالاكوتا، جنوب شرقي البلاد، بعدما حاصرتهم النيران، في وقت خيمت فيه هذه الأزمة على احتفالات العام الجديد في سيدني.



وبالانتقال إلى صحيفة الاتحاد، بدأت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة محاكمة رجل الأعمال أسعد ربراب المتهم مع آخرين بتهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال التصريح الجمركي الخاطئ. وإلى جانب ربراب، تواجه شركتان الاتهام في نفسها القضية، وهما كل من شركة ايفيكوم، وهي فرع من فروع شركة سيفيتال المملوكة لربراب وبنك الإسكان للتجارة هاوسينج بنك. وخلال إجراءات المحاكمة، أنكر ربراب كل الاتهامات الموجهة له.