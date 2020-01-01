تريند الفن| إطلالة هيفاء وهبي المثيرة في رأس السنة.. وسامة شقيق ياسمين صبري.. وتصريحات زوجة أحمد السقا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور
خطفت الفنانة هيفاء وهبى الأنظار إليها فى الحفل الغنائى الذى أقامته بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بمناسبة ليلة رأس السنة.
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ثاني حفلاتها في رأس السنة داخل أحد فنادق القاهرة، بإطلالة أكثر إثارة مرتدية سواريه قصيرًا خطف أنظار الجميع.
لفت الأنظار بوسامته.. أحدث ظهور لشقيق ياسمين صبري
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة مع شقيقها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدًا على خاصية الاستورى وذلك فى أحدث ظهور له معها بعد أن ظهر من قبل مع العائلة.
غير متوقعة.. زوجة أحمد السقا تكشف عن أكلته المفضلة
كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا عن أكثر الأكلات التى يفضلها من يديها، وقالت أنه يحب محشى البصل.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور
خطفت الفنانة هيفاء وهبى الأنظار إليها فى الحفل الغنائى الذى أقامته بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بمناسبة ليلة رأس السنة.
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ثاني حفلاتها في رأس السنة داخل أحد فنادق القاهرة، بإطلالة أكثر إثارة مرتدية سواريه قصيرًا خطف أنظار الجميع.
لفت الأنظار بوسامته.. أحدث ظهور لشقيق ياسمين صبري
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة مع شقيقها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدًا على خاصية الاستورى وذلك فى أحدث ظهور له معها بعد أن ظهر من قبل مع العائلة.
غير متوقعة.. زوجة أحمد السقا تكشف عن أكلته المفضلة
كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا عن أكثر الأكلات التى يفضلها من يديها، وقالت أنه يحب محشى البصل.